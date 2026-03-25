"Delikanlı" Dizisi Öncesi Büyük Değişim: Mert Ramazan Demir Nasıl Zayıfladı?

Mert Ramazan Demir'den şaşırtan değişim! Tam 20 kilo veren ünlü oyuncu, yeni dizisi "Delikanlı" öncesi fit haliyle Nişantaşı'nda görüntülendi.

Yayın Tarihi : 25-03-2026 11:45

 

Genç kuşağın sevilen oyuncularından Mert Ramazan Demir, Nişantaşı sokaklarında yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı. SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Delikanlı" dizisinin başrolünü üstlenen yakışıklı oyuncu, kısa sürede verdiği kilolarla adeta bambaşka biri haline geldi. Fit görünümüyle dikkat çeken Demir, değişiminin sırrını ve yaşadığı süreci basın mensuplarıyla paylaştı.

"Tam 20 Kilo Verdim"

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, zayıflamış haliyle ilgili sorular üzerine büyük bir değişim yaşadığını doğruladı. Mert Ramazan Demir, "Çok zayıfladım, tam 20 kilo verdim" diyerek bu süreçte yoğun bir tempo içine girdiğini belirtti. Sıkı bir spor programı uyguladığını ve beslenme düzenini tamamen değiştirdiğini ifade eden oyuncu, yediğine ve içtiğine en üst düzeyde dikkat ettiğini vurguladı.

"Boyumun Uzunluğu Ortaya Çıktı"

Kilosuyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Demir, zayıflamanın sadece sağlığına değil, fiziksel duruşuna da olumlu yansıdığını söyledi. "Kilolarım boyumu göstermiyordu, şimdi boyumun uzunluğu ortaya çıktı" diyen ünlü isim, yeni halinin kendisini çok daha mutlu ettiğini dile getirdi. Çevresinden gelen "Çok fit olmuşsun" yorumlarından memnuniyet duyduğunu belirten oyuncu, "Delikanlı" dizisindeki karakteri için bu değişimin önemli bir hazırlık olduğunu da hissettirdi.

