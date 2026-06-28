Amal Clooney: “George Clooney Öncesi Hayat Daha Kolaydı!”

Amal Clooney, George Clooney ile evlilik sonrası hayatının tamamen değiştiğini söyledi. “Önceden hayatımı daha özgür yönetebiliyordum” dedi.

Amal Clooney: “George Clooney Öncesi Hayat Daha Kolaydı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2026 23:33

İnsan hakları avukatı Amal Clooney Bangkok’ta katıldığı bir etkinlikte hayatının eskisiyle bugünü arasındaki farkı oldukça samimi bir dille anlattı. 48 yaşındaki Clooney ünlü aktör George Clooney ile evlenmeden önce kendi hayatını çok daha rahat yönettiğini söyledi. En çok dikkat çeken kısmı ise “Hayatımda ne kadar görünür olacağıma kendim karar verebiliyordum, o dönem daha kolaydı” cümlesi oldu.

Aslında anlattığı şey şöhretin parlak tarafı değil biraz da gölgesi. Çünkü evlilikle birlikte sadece özel hayat değil iş hayatı da daha fazla göz önünde olmaya başlamış.

“İş Ve Özel Hayat Ayrıydı, Sonra Karıştı”

Amal Clooney eskiden iş ve özel yaşamını net şekilde ayırabildiğini söylüyor. Bir gün mahkemede ciddi bir davaya hazırlanırken ertesi gün tamamen kendi halinde bir hayat sürdürebildiğini anlatıyor.

Ama George Clooney ile tanışıp ilişki büyüdükçe bu denge değişmiş. Özellikle kameraların sürekli takip ettiği bir hayatın içine girince “Ne giysem, ne yapsam etkisi olur mu?” gibi düşüncelerin bile ortaya çıktığını itiraf ediyor. Bu da onun için yeni ve alışması zaman alan bir durum olmuş.

“Aslında Önemli Olan İşini İyi Yapmak”

Zamanla bu baskıyı biraz daha farklı okumayı öğrenmiş. Başlarda her adımını fazla düşünürken sonradan bunun hayatı gereğinden fazla zorlaştırdığını fark etmiş.

“Sonuçta işini iyi yapıyorsan, bu zaten kendini gösterir” yaklaşımına geldiğini söylüyor. Yani artık dışarıdan gelen baskıya değil, yaptığı işe odaklanmaya çalışıyor.

Clooney Ailesi Bugün Nerede?

George Clooney ve Amal Clooney 2014’te evlendi. Çiftin 9 yaşında ikiz çocukları Alexander ve Ella var ve aile hayatlarını daha sakin bir ortamda Fransa’da bir çiftlikte sürdürüyorlar.

Genel tabloya bakınca Amal Clooney’nin anlattığı şey aslında şöhretin “kontrol edilemeyen görünürlük” tarafı. Dışarıdan bakıldığında oldukça gösterişli görünen bu hayat içeriden bazen kişisel alanın daralması anlamına da geliyor.

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