Arda Turan Ve Aslıhan Doğan Turan’dan Romantik Tatil Kaçamağı

Yeni sezon öncesi yoğun tempoya kısa bir mola veren Arda Turan ailesiyle çıktığı tatilde hem dinleniyor hem keyifli anlar yaşıyor. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü üstlenen başarılı isim sezonun yorgunluğunu eşi Aslıhan Doğan Turan ve çocuklarıyla birlikte atıyor.

Tatilden paylaşılan kareler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan’ın verdiği romantik poz takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aşk Pozları Büyük İlgi Gördü

Aslıhan Doğan Turan tatilden peş peşe paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini adeta yaz atmosferine ortak etti. Ancak en çok konuşulan kare eşi Arda Turan'la birlikte objektif karşısına geçtiği romantik poz oldu.

Doğal halleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken çift sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. Takipçileri paylaşıma "Maşallah", "Çok yakışıyorsunuz", "Aşk size çok yakışıyor" ve "Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlar bıraktı.

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki yeni dönemi kadar özel hayatındaki huzurlu görüntüsü de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Doğum Günü Mesajı Hâlâ Konuşuluyor

Çiftin uyumu aslında yeni değil. Kısa süre önce 39 yaşına giren Arda Turan için Aslıhan Doğan Turan'ın yaptığı romantik doğum günü paylaşımı da uzun süre konuşulmuştu.

Aslıhan Doğan Turan eşine hitaben "Omuz omuza yürüdüğüm, her adımda arkamda durduğunu hissettiğim hayat arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum." sözlerini paylaşmış bu mesaj sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Şimdi ise çift romantik tatil kareleriyle bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Yeni Sezon Öncesi Moral Depoluyor

Shakhtar Donetsk'teki görevine hazırlanan Arda Turan için bu tatil yeni sezon öncesinde adeta moral kampı oldu. Yoğun futbol temposundan uzaklaşan başarılı teknik adam ailesiyle geçirdiği vakitle hem dinleniyor hem de enerji topluyor.

Aslıhan Doğan Turan da yaptığı paylaşımlarla tatilin keyifli geçtiğini gözler önüne sererken çiftin doğal ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı.

Bir yanda kariyerinde yeni bir sayfa açan Arda Turan diğer yanda ailesiyle geçirdiği huzurlu anlar... Tatilden gelen romantik kareler ünlü çiftin ilişkilerindeki uyumu bir kez daha ortaya koyarken sosyal medyada da günün en çok konuşulan paylaşımları arasına girmeyi başardı.