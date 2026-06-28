Lvbel C5'ten Gövde Gösterisi! Yeni Aracını Gören Şaşırdı

Rap dünyasının son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5 bu kez şarkılarıyla değil yaptığı lüks otomobil yatırımıyla gündemde. "Havhavhav" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan rapçi yeni aracını sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Paylaşımın ardından konuşulan tek şey ise otomobilin şıklığı olmadı. Aracın üzerindeki özel plaka da takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler hayranları arasında büyük ilgi gördü.

Lüks Aracıyla Dikkatleri Üzerine Çekti

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan Lvbel C5 son dönemde hem müzik kariyeri hem yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu kez takipçilerine yeni aldığı lüks otomobili gösteren rapçi yine gündemin merkezine oturdu.

Aracın değeriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada milyonlarca liralık bir otomobil olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Özellikle özel plakası otomobili görenlerin en çok konuştuğu detaylardan biri oldu.

Paylaşımın ardından hayranları "Hayırlı olsun", "Tam sana yakışmış" ve "Plaka ayrı araba ayrı olay" gibi yorumlarla ünlü rapçiye tebrik mesajları gönderdi.

Sağlık Sorunlarıyla Da Gündeme Gelmişti

Lvbel C5 son aylarda yalnızca müzik çalışmalarıyla değil fiziksel görünümündeki değişimle de konuşulmuştu. Özellikle aldığı kilolar sosyal medyada çok sayıda yorumun konusu olmuş bazı kullanıcılar ünlü rapçinin son halini farklı isimlere benzetmişti.

Bunun üzerine sessiz kalmayan Lvbel C5 kilo almasının yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklandığını açıklamıştı. Böylece hakkında yapılan yorumlara da kendi ağzından yanıt vermiş oldu. Rapçi yaptığı açıklamada sağlık durumunun kilo artışında etkili olduğunu belirterek konunun yanlış anlaşılmaması gerektiğini ifade etmişti.

Şimdi ise gündem bu kez bambaşka. Yeni otomobiliyle dikkat çeken Lvbel C5 hem özel plakası hem lüks tercihiyle sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Bir yandan müzik kariyerini sürdüren ünlü rapçi diğer yandan yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.