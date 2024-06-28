Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi

1 Temmuz'da 52. yaşına basacak olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. 1991 yılında Türkiye Güzeli seçilen Samyeli, güzelliği ve fit görünümüyle genç kızlara adeta taş çıkartıyor.

Üç gün önce olduğu gibi yine leopar desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Samyeli, daha önce gençlik sırrı hakkında yaptığı açıklamada, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü. Ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum" demişti.

Defne Samyeli'nin tatil pozları ve gençlik sırrı, sosyal medyada ve magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. 52. yaşını kutlamaya hazırlanan Samyeli, fit görünümü ve enerjisiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor.