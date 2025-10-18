Defne Samyeli'den Adli Tıp Kurumu'na Şok Tepki: Kızlarımın Test Sonucuna Güvenmiyoruz!

Ünlü isimlere yönelik başlatılan narkotik operasyonu, magazin ve gündem dünyasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, 8 Ekim'de ünlü isimlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem başlatılmasıyla hız kazandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerden uyuşturucu kullanımına dair kan ve saç örnekleri aldı. Sonuçlar nihayet açıklandı.

8 Ünlü İsimde Uyuşturucu Tespit Edildi

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen test sonuçlarına göre, toplam 8 ünlü ismin testleri pozitif çıktı. Bu isimler arasında Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Metin Akdülger yer aldı. Ayrıca, Defne Samyeli’nin kızları Deren Talu ve Derin Talu’nun testleri de pozitif çıkanlar listesine eklendi. Öte yandan, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk gibi isimlerde ise herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadı.

Talu Kardeşler Sonuçlara Şiddetle Karşı Çıktı

Testleri pozitif çıkan isimlerden Derin ve Deren Talu kardeşler, sonuçlara anında tepki gösterdiler. İki kardeş, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile şaşkınlıklarını dile getirdiler. "Şok içerisindeyiz. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım," dediler. Özellikle saç örneklerinde çıkan sonuçların asla doğru olmadığını vurguladılar. Ancak bir gerçeği de onayladılar. Kanlarında çıkan sertralin maddesinin kullandıkları antidepresan ilacından kaynaklandığını belirttiler. Talu kardeşler, Adli Tıp Kurumu sonuçlarını kesinlikle kabul etmediklerini açıkladılar.

Defne Samyeli: "Adli Tıp Kurumu'nun Sonuçlarına Güvenmiyoruz!"

Deren ve Derin Talu’nun annesi Defne Samyeli, kızlarının test sonuçlarına çok sert sözlerle tepki gösterdi. Samyeli, hem uyuşturucu operasyonuna hem de Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına güvenmediklerini net bir şekilde ifade etti. Kendisinin sigaranın bile yasaklanmasını savunan biri olduğunu belirten Samyeli, devletin uyuşturucu ile mücadelesini de sorguladı. Operasyon sürecindeki gizlilik kararı nedeniyle ihbar detaylarını öğrenemediklerini söyledi. Üstelik bu tartışmalı sonuçları basından öğrendiklerini söyledi. Defne Samyeli, kızları için bağımsız uzman bir hastanede bu testleri yeniden yaptıracaklarını açıkladı.