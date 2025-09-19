Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi

Defne Samyeli Yazdan Kopamıyor

Eylül ortasına gelsek de bazı ünlüler için yaz tatili hâlâ devam ediyor. O isimlerden biri de Defne Samyeli oldu. Güzel sunucu ve oyuncu, yaz sezonu bitmesine rağmen Bodrum’da güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Bodrum’un Keyfini Sürdü

Samyeli, Bodrum’un sıcak havasında adeta yazı uzattı. Deniz ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan ünlü isim, tatil enerjisini sosyal medya paylaşımlarıyla da hissettirdi. Doğal güzelliği ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Samyeli, yazdan kopamayan ünlüler arasında yer aldı.

Sosyal Medyada İlgi Topladı

İki çocuk annesi olan Defne Samyeli, paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Fit fiziğini gözler önüne seren kareler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Samyeli’nin hem zarif tarzı hem de enerjik tavırları sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Fit Görünümü Dikkat Çekti

Samyeli’nin yıllara meydan okuyan fiziği yine öne çıktı. Yaz boyunca sık sık tatil pozlarıyla gündeme gelen ünlü isim, bu kez de Bodrum’daki tatiliyle konuşulmaya devam ediyor.