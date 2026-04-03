Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ı Hedef Aldı: "Çok Densizceydi"

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Mustafa Sandal hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Samyeli, yıllar önce yaşandığını belirttiği bir olayı tüm detaylarıyla anlattı.

Samyeli, bir müzikal proje kapsamında kalabalık bir davette bir araya geldiklerini ifade etti. O gece yaşananları aktarırken dikkat çeken ifadeler kullandı.

“İmalı Sözler Söyledi, Ciddiye Almadım”

Defne Samyeli, yaptığı açıklamada Mustafa Sandal ile yaklaşık 15 kişilik bir masada buluştuklarını belirtti. O buluşmada Sandal’ın kendisine bazı imalı sözler söylediğini dile getirdi. Ayrıca bir kitap yazdığını ve bu kitapta kendisinden de bahsettiğini söylediğini aktardı.

Samyeli, bu sözleri ciddiye almadığını vurguladı. Çünkü aralarındaki tanışıklığın çok eskiye dayandığını ifade etti. Ünlü isim, bu tanışıklığın yaklaşık 30 yıl öncesine uzandığını da sözlerine ekledi.

“Gazetelerde İlişki Yaşamışız Gibi Haberler Çıktı”

Defne Samyeli, ertesi gün karşılaştığı haberlerin kendisini şaşırttığını söyledi. Gazetelerde, sanki aralarında bir ilişki yaşanmış gibi haberlerin yer aldığını belirtti.

Bu durumu “hayatımda duyduğum en büyük saçmalıklardan biri” sözleriyle ifade etti. Ayrıca bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde dile getirdi.

“İzinsiz Anlatılması Çok Densizceydi”

Samyeli, açıklamalarının devamında Mustafa Sandal’ın yazdığı kitapta özel hayatlara yer vermesini eleştirdi. Kendi ifadesine göre, Sandal’ın hayatına giren kadınları detaylı şekilde anlatmasını doğru bulmadı.

Defne Samyeli, bu durumun izinsiz şekilde yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kişilik haklarının ihlal edildiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Dava Açtı ve Kazandı

Yaşanan sürecin ardından Defne Samyeli, hukuki yollara başvurduğunu açıkladı. Mustafa Sandal’a karşı 1 liralık manevi tazminat davası açtığını ifade etti.

Samyeli, yıllar süren dava sonucunda bu davayı kazandığını söyledi. Ayrıca insanların, dahil olunmayan hikâyeler üzerinden yargılanmasını kabul etmediğini vurguladı.



Defne Samyeli'nin o açıklamaları:



"Mustafa Sandal’la bir müzikal proje için 15 kişilik kalabalık bir masada bir araya gelmiştik. O gece bana birtakım imalı şeyler söyledi, bir kitap yazdığını ve içinde benden de bahsettiğini anlattı.



Ben bunu ciddiye almadım, sadece güldüm; çünkü tanışıklığımız çok eskiye dayanıyordu ve aradan yaklaşık 30 yıl geçmişti.

Ertesi gün bir uyandım, gazetelerde sanki aramızda bir ilişki yaşanmış gibi haberler vardı. Bu, hayatımda duyduğum en büyük saçmalıklardan biriydi.

Adam kendince benimle flört etmiş olabilir ama benim bundan haberim bile yoktu. Hayatına giren kadınları sayfa sayfa anlatıp bunu izinsiz şekilde yayımlaması bana göre çok densizceydi.

Ben de mahkemeye verdim, 1 liralık manevi tazminat davası açtım ve yıllar sonra o davayı kazandım.

İnsanların, sizin hiçbir dahiliniz olmayan hikâyeler yazıp kişilik haklarınızı ayaklar altına almasını kabul etmiyorum."



