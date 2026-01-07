"Davul Gibi Oldum!" Seda Sayan’dan Olay Yaratan Görüntüsüne Samimi İtiraf.

Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi belli oldu! Estetik işlem sonrası "davul gibi" olan Seda Sayan, Enis Arıkan'ın programına neden o halde katıldığını açıkladı. İşte o peruklu gecenin hikayesi...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-01-2026 12:51

Ekranların sevilen ismi Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programdaki "şişkin" görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmuştu. Herkesin merak ettiği o değişimin sebebi, sanatçının samimi itiraflarıyla ortaya çıktı: Zamanlaması talihsiz bir estetik dokunuş!

"Doktorum Şişecek Demişti, Dinlemedim"

Enis Arıkan’ın programındaki görüntüsüyle takipçilerini şaşırtan Sayan, olayın tamamen bir planlama hatası olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Geçen yüzüme işlem yaptırdım. Doktorum uyardı, '3 gün sonra şişecek' dedi. Ben hesaba katmamıştım, bir baktım davul gibi oldum!"

"Sözümden Dönemedim, En İğrenç Peruğu Takıp Gittim"

Program çekimini iptal etmek istemeyen Kadırgalı, profesyonelliği elden bırakmamak için her yolu denemiş. Durumu kamufle etmek için evdeki eski bir peruğundan medet umduğunu belirten Sayan:

  • "Enis'e sözüm vardı, her şey hazırlanmış. İptal edemezdim, o halde gittim."

  •  "Evdeki en iğrenç, en eski peruğu buldum. Sırf kaküllü diye onu taktım ki şişliği gizlesin. Ama o bile fayda etmedi, suratım şişti."

Sosyal Medyanın Dilindeydi

Enis Arıkan’ın çekimlerinden sızan görüntülerde Seda Sayan’ın yüz hatlarının tanınmayacak derecede gergin ve şiş olması, "Estetik faciası mı?" yorumlarına neden olmuştu. Sayan, bu açıklamasıyla hem spekülasyonlara son noktayı koydu hem de yaşadığı talihsizliği mizahi bir dille özetlemiş oldu.

