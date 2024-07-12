Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi

İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Danimarkalı futbolcu Jacob Bruun Larsen, Danimarkalı sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile birlikte Bodrum’a geldi. Çift, tatillerinin tadını çıkarmak için otele yerleştikten hemen sonra denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya başladı.

Sıcak havadan bunalan Jacob Bruun Larsen ve Philine Pi Roepstorff, uzun süre denizden çıkmadı.

Denizde keyifli vakit geçiren çift, romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu. Tatilin tadını çıkaran Larsen ve Roepstorff, daha sonra denizden çıkıp güneşlenmek üzere şezlonglarına geçti.

Gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih eden Jacob Bruun Larsen ve Philine Pi Roepstorff, Bodrum’un eşsiz güzellikleri eşliğinde romantik bir kaçamak yapıyor.

Çiftin denizde ve plajda geçirdiği keyifli anlar, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.