Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi

Danimarkalı ünlü futbolcu Jacob Bruun Larsen, manken sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile tatil için Bodrum'a geldi. Denizde yüzerken görüntülenen çift, bir ara romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu.

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2024 11:34

İngiltere'nin Burnley takımında forma giyen Danimarkalı futbolcu Jacob Bruun Larsen, Danimarkalı sevgilisi Philine Pi Roepstorff ile birlikte Bodrum’a geldi. Çift, tatillerinin tadını çıkarmak için otele yerleştikten hemen sonra denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya başladı.

Sıcak havadan bunalan Jacob Bruun Larsen ve Philine Pi Roepstorff, uzun süre denizden çıkmadı.

Denizde keyifli vakit geçiren çift, romantik anlar yaşayarak birbirlerini öpücüklere boğdu. Tatilin tadını çıkaran Larsen ve Roepstorff, daha sonra denizden çıkıp güneşlenmek üzere şezlonglarına geçti.

Gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih eden Jacob Bruun Larsen ve Philine Pi Roepstorff, Bodrum’un eşsiz güzellikleri eşliğinde romantik bir kaçamak yapıyor.

Çiftin denizde ve plajda geçirdiği keyifli anlar, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.

Benzer Haberler
Berk Atan ve Sude Zülal Güler'in Çeşme'de romantik tatili Berk Atan ve Sude Zülal Güler'in Çeşme'de romantik tatili
Zeynep Demirel 35. yaşını kutladı: Duygusal paylaşımıyla dikkat çekti Zeynep Demirel 35. yaşını kutladı: Duygusal paylaşımıyla dikkat çekti
Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor
Son Dakika! Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu! Emekli maaşları ne zaman yatacak? Son Dakika! Emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu! Emekli maaşları ne zaman yatacak?
12-13-14 TEMMUZ Tarihlerinde Ek Ödemeler Geldi: Emekli Maaşlarına Hemen Ödeme Gelecek! 12-13-14 TEMMUZ Tarihlerinde Ek Ödemeler Geldi: Emekli Maaşlarına Hemen Ödeme Gelecek!
IBAN Kullananlar Dikkat! IBAN Kullananlar Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi
  • 08-07-2024 10:01

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
  • 12-07-2024 11:34

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor
  • 12-07-2024 11:45

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili
  • 06-07-2024 19:34

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi
  • 06-07-2024 19:40

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi