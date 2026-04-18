Damla Sönmez'den Sürpriz Karar: Kayıp Zaman Dizisinin Kadrosuna Katıldı!

HBO ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve ARC Film imzası taşıyan kod adı Kayıp Zaman dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Levent Cantek tarafından kaleme alınan projenin oyuncu kadrosuna son olarak oldukça iddialı bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Damla Sönmez, dizinin hikayesinde kilit bir rol üstlenecek olan Belgin karakterine hayat verecek. Sönmez’in kadroya katılması, projenin heyecan dozunu daha da artırdı.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Bir Araya Geliyor

Dizi dünyasının popüler isimlerini buluşturan yapımda, başrolleri Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım paylaşıyor. Merakla beklenen projenin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor. "Bir skandalın gölgesinde, geçmişten gelen günahın intikamı" çarpıcı sloganıyla yola çıkan dizi, derinlikli karakter analizleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Damla Sönmez’in canlandıracağı Belgin karakteri, hikayedeki dengeleri değiştirecek bir konuma sahip olacak.

Belgin Karakteri Hikayenin Merkezinde Yer Alacak

Dizideki ilişkiler ağı şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Kaan Yıldırım’ın canlandırdığı Pamir karakteriyle evli olan Zeyno’ya, başarılı oyuncu Hazal Subaşı hayat veriyor. Damla Sönmez’in canlandıracağı Belgin ise Zeyno’nun hem en yakın arkadaşı hem de iş ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Belgin karakterinin gizemli dünyası ve Zeyno ile olan yakınlığı, dizinin en yüksek tansiyonlu sahnelerine zemin hazırlayacak. Geçmişin günahlarıyla örülü bu intikam hikayesinde Belgin'in alacağı kararlar olayların akışını doğrudan etkileyecek.

HBO İçin Dev Prodüksiyon

Kayıp Zaman, global bir platform olan HBO için hazırlanması nedeniyle sektörde büyük bir beklenti yarattı. ARC Film’in titizlikle yürüttüğü yapım süreci, hikaye anlatımındaki kaliteyi ön plana çıkarıyor. Dram ve intikam unsurlarını harmanlayan senaryosuyla dizi, Türk televizyonculuğunda yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Damla Sönmez, Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım üçlüsünün sergileyeceği performans, projenin başarısında kritik bir rol oynayacak.