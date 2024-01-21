Cumhurbaşkanı Açıklamasını Bugün Yaptı! 22-23-24-25 Ocak Tarihlerinde 3 Bankadan Emekliye 3000 TL Ek Ödeme Olacak

Cumhurbaşkanı Açıklamasını Bugün Yaptı! 22-23-24-25 Ocak Tarihlerinde 3 Bankadan Emekliye 3000 TL Ek Ödeme Olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 14:36

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve 22 ile 25 Ocak tarihleri arasında sizlere verilecek olan 3000 TL ödemeler ile ilgili tekrardan bir duyuru yapıldı. emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu krediler sizlere şarjsız ve kefilsiz bir şekilde ve özellikle de gelir belgesiz olarak verilmektedir. daha önce Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmış olan emekliler başvurularını gerçekleştirerek 3000 TL'ye kadar acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri bireysel kredi kullanabilir ve ilk kredi taksit ödemesini de 90 gün ertelemeli olarak yapabilmektedir.

BANKALAR ÜZERİNDEN BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden maaş alan bir müşteri iseniz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz. 3 kamu Bankası tarafından da başlatılan bu yeni Kredi kampanyasında bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm Bireysel müşterilerin uygun faizlerle kredileri hesaplarına yatırılarak yapılan aynı gün içinde hesaplarına 3000 TL ve üzerinde kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşlar için sadece 3000 TL değil daha yüksek limitlerde de krediye imkanı sağlar ve özellikle de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin yüksek limitle krediler vermektedir. 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli borç kapatma kredisi ipotekli kredi veya ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

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