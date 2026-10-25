“Çok Yalnızım, Tekim” Demişti! Nev’in O Sözleri Yeniden Gündemde

57 yaşında hayatını kaybeden Nev’in yıllar önce söylediği “Çok yalnızım, tekim” sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçının sevdiklerine çağrısı yürek burktu.

“Çok Yalnızım, Tekim” Demişti! Nev’in O Sözleri Yeniden Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2026 12:26

Nevzat Doğansoy sahne adıyla tanınan Nev’in 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yıllar önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yalnızlıktan söz ettiği ve sevdiklerinin kıymetinin bilinmesi gerektiğini anlattığı o anlar dinleyenleri duygulandırdı. Özellikle “Çok yalnızım, tekim” sözleri sanatçının vefatının ardından bir kez daha dikkat çekti.

“Çok Yalnızım, Tekim” Demişti

Nev geçmişte katıldığı programda hayatına ve duygularına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Yaşamını değerlendiren sanatçı “100 bin ömrüm olsa aynı şekilde yaşarım” diyerek hayatına ilişkin düşüncelerini dile getirmişti.

Ancak konuşmasının en çok akılda kalan bölümü, yalnızlığından bahsettiği anlardı. “Çok yalnızım, tekim” diyen Nev’in bu sözleri yıllar sonra yeniden paylaşıldığında dinleyenleri derinden etkiledi.

Sanatçı konuşmasında annesinden de bahsetmiş, annesinin kendisini aradığını ve onu hiç yalnız bırakmadığını anlatmıştı. Bu sözler Nev’in hayatındaki aile bağlarının önemini de ortaya koyuyordu.

Sevdiklerinize Sahip Çıkın Mesajı

Nev’in açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu ise sevdiklerimizin değerini bilmekti. Sanatçı insanlara, annelerine, babalarına ve sevdiklerine sahip çıkmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

“Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın” sözleriyle dinleyenlere seslenen Nev hayatta haklı çıkmanın ve tartışmaların gerçekten ne kadar önemli olduğunu da sorgulamıştı.

Günlük hayatın telaşı içinde bazen en yakınımızdaki insanları ihmal edebiliyoruz. Nev’in yıllar önce yaptığı bu hatırlatma da tam olarak bu noktaya dokunuyordu. Sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın kıymetini bilmek bazen söylenmesi en kolay ama unutulması da en kolay şeylerden biri olabiliyor.

Vefatının Ardından Sözleri Yeniden Hatırlandı

57 yaşında hayatını kaybeden Nev’in geçmişteki açıklamalarının yeniden gündeme gelmesi sanatçının sözlerini bir kez daha hatırlattı. Özellikle yalnızlık ve aile bağları üzerine söyledikleri sevenlerinin hafızasında duygusal bir iz bıraktı.

Benzer Haberler
Emir Sarıgül Tutuklandı Sibel Can’ın Sahnedeki Halleri Olay Oldu Emir Sarıgül Tutuklandı Sibel Can’ın Sahnedeki Halleri Olay Oldu
İbrahim Tatlıses’in 40 Gün Boyunca İzlediği Film Şaşırttı! İbrahim Tatlıses’in 40 Gün Boyunca İzlediği Film Şaşırttı!
Aydan Şener’den Estetik İtirafı! Gelecekle İlgili Sözleri Şaşırttı Aydan Şener’den Estetik İtirafı! Gelecekle İlgili Sözleri Şaşırttı
Bengü’nün Aşk-ı Memnu Takıntısı Şaşırttı! Bengü’nün Aşk-ı Memnu Takıntısı Şaşırttı!
Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi! Nagihan Karadere Estetik Sonrası Göründü! Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi! Nagihan Karadere Estetik Sonrası Göründü!
Şarkıcı Nev Son Yolculuğuna Uğurlandı! Şarkıcı Nev Son Yolculuğuna Uğurlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!
  • 24-10-2026 12:40

Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki Göbek Tartışmasına Kıvanç Tatlıtuğ'dan Son Nokta!