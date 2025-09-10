‘Çocuklar Duymasın’ın Havuç’u Furkan Kızılay’dan Yeni İş Hamlesi

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz Yeni Bir Yola Çıktı

“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, özel hayatındaki mutluluğunu iş hayatına da taşıdı. Ünlü oyuncu, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile geçtiğimiz haziranda nikâh masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinin ardından sürpriz bir karar alarak yeni bir sektöre adım attı.

Düğünden İlhamla Gelen İş Fikri

Tutku Yılmaz, önceki gün yaptığı açıklamada “Düğünden sonra düğün sektörüne girdik” diyerek yeni işlerini duyurdu. Kızılay ise bu kararı şu sözlerle anlattı: “Yaşadığımız deneyimden sonra oldu. Zaten bir prodüksiyon ajansımız vardı. ‘Neden bu işi yapmayalım?’ dedik. İnsanların mutlu anlarını kaydedip paylaşmak istiyoruz.”

Balayı ve Çocuk Planı

Evlilik sonrası henüz balayına çıkamayan çift, çocuk sorularına da samimi yanıt verdi. Furkan Kızılay, “Çocuk kısmetiyle gelir. Planlı ve programlı olmaz. Herkes soruyor ama daha yeni evlendik. Balayına bile çıkamadık” diyerek acele etmediklerini vurguladı.

Yeni İş Hayatıyla Yeni Bir Sayfa

Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan Furkan Kızılay, şimdilerde hem evliliğinin hem de yeni işinin heyecanını yaşıyor. Çiftin düğün sektöründeki bu yeni adımı, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı. Özellikle Kızılay’ın eğlence ve prodüksiyon deneyimini bu alana taşıması, sektör için dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.