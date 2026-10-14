Çıtır Kızlar Grubu Üyesi Melda Gür 30 Yıl Sonra Ortaya Çıktı: İşte Son Hali!

Bir dönemin şarkıları hâlâ hafızalarda, sahne kostümleriyse 90'ların renkli müzik dünyasını hatırlatıyor. Çıtır Kızlar da Türkçe pop tarihinin unutulmayan gruplarından. Grubun üyelerinden Melda Gür, yaklaşık 30 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Katıldığı bir davette objektiflere yansıyan sanatçı, değişen görünümü kadar yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Üstelik Gür'ün eski grubuyla ilgili sözleri, Çıtır Kızlar'ı özleyenlere küçük bir sürpriz niteliğindeydi.

Çıtır Kızlar 90'lı Yılların Popüler Gruplarındandı

Yonca Evcimik'in öncülüğünde 1996 yılında kurulan Çıtır Kızlar, dönemin müzik sahnesine hareket getiren kadın gruplarından biriydi. İlk kadrosunda Melda Gür, Serap Türk ve Deniz Kurtoğlu yer alıyordu. Daha sonra Deniz Kurtoğlu'nun yerini Ebru Kıran aldı.

Grup, enerjik sahne performanslarıyla ve akılda kalan şarkılarıyla kısa sürede dinleyicilerin ilgisini çekti. "Çıtır Kızlar", "Çal Çamuru" ve "Yaşanacaksa Yaşanacak" gibi parçalar, o yılların pop müzik atmosferini hatırlatan çalışmalar arasında yer aldı. Ancak grubun müzik yolculuğu uzun sürmedi ve Çıtır Kızlar 1999 yılında dağıldı.

Melda Gür Yıllar İçinde Oyunculuğuyla da Öne Çıktı

Melda Gür'ün sanat hayatı, Çıtır Kızlar deneyimiyle sınırlı kalmadı. 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen sanatçı, şan eğitiminin yanı sıra farklı dans türleri üzerine de çalıştı. Sahne sanatlarına duyduğu ilgiyi oyunculukla birleştiren Gür, tiyatrodan televizyona uzanan bir kariyer geliştirdi.

Reyting Hamdi, Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarda rol alan sanatçı, tiyatro sahnesindeki çalışmalarıyla da tanındı. Bu yönüyle Melda Gür, 90'lı yıllarda bir müzik grubuyla tanınan isimlerden farklı olarak oyunculuk kariyerini de sürdüren sanatçılar arasında yer aldı.

Çıtır Kızlar Yeniden Bir Araya Gelecek mi?

Melda Gür'ün son görüntülerinin gündeme gelmesinin yanı sıra eski grubuyla ilgili açıklaması da merak uyandırdı. Katıldığı davette Çıtır Kızlar'ın yeniden bir araya gelme ihtimali sorusuna esprili bir yanıt verdi: "Çıtır Kızlar değil ama geri dönersek Kıtır Kızlar olarak döneriz."

Melda Gür'ün Son Görüntüsü Gündem Oldu

Yıllar sonra bir davette görüntülenen Melda Gür, 90'lı yıllardan bu yana geçirdiği değişimle yeniden konuşulmaya başladı. Günümüzde 55 yaşında olan sanatçı, yeni nesil kız grupları hakkındaki yorumlarıyla da gündeme geldi. Özellikle Manifest üyelerinin sahne kıyafetleri üzerinden yapılan eleştirilere Nişantaşı'nda çok daha iddialı kıyafetle karşılaşmanın mümkün olduğu cevabını verdi.