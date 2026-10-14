Anne Olmaya Hazırlanan Gökçe Bahadır'dan Eşine Aşk Dolu Kutlama: "Hayatımın En Kıymetli Hediyesi!"

Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı: "Hayatımın en kıymetli hediyesi iyi ki doğdun!"

Anne Olmaya Hazırlanan Gökçe Bahadır'dan Eşine Aşk Dolu Kutlama:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 12:56

Rol aldığı projelerdeki üstün oyunculuk performansıyla Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Gökçe Bahadır bu kez kariyerindeki başarılarıyla değil özel hayatındaki muazzam heyecan ve romantik paylaşımıyla gündeme geldi. Müzisyen eşi Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde anne olmak için gün sayan güzel oyuncu eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu bir paylaşımla kutladı. Bir kız bebek bekleyen ünlü çiftin aşk dolu karesi ve romantik mesajı kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kız Bebek Heyecanı: Anne Olmak İçin Gün Sayıyor!

Hayat Bilgisi, Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp ve son olarak Ömer gibi ekran klasiği haline gelen projelerdeki performansıyla gönüllerde taht kuran Gökçe Bahadır şimdilerde hayatının en özel dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu ortaya çıkan ve bir kız bebek bekledikleri öğrenilen ünlü çift ilk kez ebeveyn olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

14 Ekim 1977 doğumlu olan başarılı müzisyen eşi Emir Ersoy'un yeni yaşını birlikte çekildikleri samimi bir fotoğrafla kutlayan Bahadır paylaşımına eklediği notla takipçilerini duygulandırdı.

"Seninle Yaş Almak En Büyük Dileğim!"

Eşine olan sevgisini ve bağlılığını her fırsatta dile getiren Gökçe Bahadır doğum günü mesajında adeta içini döktü. Bebek heyecanıyla katlanan aşıkların bu romantik karesine ünlü oyuncu şu notu düştü:

"Hayatımın en kıymetli hediyesi… Her şeyin en güzelini yaşayacağın bir yaş olsun… İyi ki birbirimizi bulmuşuz. Seninle yaş almak, daha nice anılar biriktirmek en büyük dileğim. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum…"

Güzel oyuncunun bu romantik ve samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken magazin dünyasından ve hayranlarından çifte tebrik ve mutluluk mesajları yağdı.

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