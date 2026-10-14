Müzik Dünyasında Sezen Aksu ve Ziynet Sali Bombası: "Tam İsabet" Geliyor!

Sezen Aksu'dan Ziynet Sali'ye yeni şarkı! "Tam İsabet" Ekim ayı sonunda tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

Müzik Dünyasında Sezen Aksu ve Ziynet Sali Bombası:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 13:04

Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu müzik dünyasında yıllardır dirsek temasında olduğu ve daha önce Beş Çayı, Bizde Böyle, Vakit Tamam ile Deli Divanem gibi hit şarkıları teslim ettiği başarılı yorumcu Ziynet Sali'ye yepyeni bir eser daha armağan etti. İkilinin bu heyecan verici iş birliğinin son ürünü olan Tam İsabet isimli şarkı duyurulduğu andan itibaren sosyal medyada ve müzik kulislerinde büyük bir merak uyandırdı. Ekim ayı sonunda tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak olan parça güçlü sözleri ve iddialı ritmiyle şimdiden sonbaharın en iddialı pop hitlerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Sezen Aksu ve Ziynet Sali Ortaklığı Yeniden Zirvede

Daha önce birlikte imza attıkları projelerle müzik listelerini altüst eden ikili Tam İsabet ile başarı zincirine yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor. Söz ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkı ikili ilişkilerdeki hayal kırıklıklarını, aldatılma duygusunu modern zamanların ilişkilerindeki yozlaşmayı ve biten bir aşkın ardından sergilenen dik duruşu mizahi ve cesur bir dille ele alıyor.

Özellikle şarkının dinamik nakaratında geçen vurucu sözler ve popüler kültür diline mizahi göndermeler Ziynet Sali'nin güçlü ve enerjik yorumuyla birleşerek dinleyicilere tam bir Sezen Aksu klasiği ritmi sunuyor.

Sezen Aksu'nun kaleminden dökülen şarkı sözlerinden kısa bir kesit ise dikkat çekiyor:

"Tatatata vurdun aşkı

Tatatata tam isabet

A-a-a-a açık ilişki mi ne

Oha oha çüş ne münasebet"

Ekim Ayı Sonunda Tüm Dijital Platformlarda!

Ziynet Sali hayranlarının ve pop müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Tam İsabet Ekim ayının son günlerinde tüm dijital müzik kanallarında yayında olacak.

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