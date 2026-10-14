Gırgıriye Müzikali'nden Flaş Devam Kararı: Yoğun Talep Finali İptal Ettirdi!

Türk tiyatro ve sinema tarihinin en unutulmaz klasiklerinden biri olan, dev kadrosuyla tiyatro sahnelerinde fırtınalar estiren Gırgıriye Müzikali biletleri tükenen kapalı gişe gösterimlerinin ardından sürpriz bir kararla yoluna devam ediyor. Zorlu PSM'deki son gösterisiyle seyircisine veda etmeye hazırlanan dev yapım sanatseverlerden gelen yoğun talep ve baskılar üzerine final kararını rafa kaldırdı. Müjdat Gezen, Perran Kutman, Uğur Dündar ve Gülben Ergen gibi usta ve yıldız isimleri aynı sahnede buluşturan 150 kişilik dev prodüksiyon İstanbul seyircisiyle yeniden kucaklaşmaya hazırlanıyor.

Yapımcı Mehmet Uslu'dan Ağır Açıklama

Son günlerde basın ve sosyal medyada yer alan "ücret krizi yüzünden bitti" iddialarına yanıt veren usta tiyatrocu Müjdat Gezen iddiaları kesin bir dille yalanlarken projenin yapımcısı Mehmet Uslu da dedikodulara noktayı koydu. Gösterilerin planlanan takvim dahilinde ilerlediğini belirten Uslu devam kararının tamamen seyirci sevgisinden kaynaklandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Çıkan haberler asılsızdır. Gırgıriye serüvenini ekim ayında tamamlayacağımız ilk provaya girdiğimiz gün belliydi. Ancak seyircilerimizden gelen yoğun talep üzerine ekibimizle birlikte devam kararı aldık."

Perran Kutman Amerika Dönüşünü Erteledi!

Müzikalin devam kararı almasıyla birlikte sahnelerin usta ismi Perran Kutman da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Yeni gösteri tarihleri için Amerika'ya gidiş planlarını erteleyen Kutman ekiple birlikte sahnede olmaya devam edecek.

Tiyatroseverleri sevince boğan Gırgıriye Müzikali'nin yeni gösterim tarihleri ve mekanları da netleşti. Dev kadro 27 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde 13 Kasım'da ise İstanbul Kongre Merkezi'nde seyircisiyle buluşarak kahkaha ve müzik dolu unutulmaz gecelere imza atacak.