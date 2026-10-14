Gırgıriye Müzikali'nden Flaş Devam Kararı: Yoğun Talep Finali İptal Ettirdi!

Zorlu PSM'de veda eden Gırgıriye Müzikali yoğun talep üzerine devam kararı aldı. Dev kadro Bostancı Gösteri Merkezi ve İKM'de sahnede olacak.

Gırgıriye Müzikali'nden Flaş Devam Kararı: Yoğun Talep Finali İptal Ettirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2026 13:12

Türk tiyatro ve sinema tarihinin en unutulmaz klasiklerinden biri olan, dev kadrosuyla tiyatro sahnelerinde fırtınalar estiren Gırgıriye Müzikali biletleri tükenen kapalı gişe gösterimlerinin ardından sürpriz bir kararla yoluna devam ediyor. Zorlu PSM'deki son gösterisiyle seyircisine veda etmeye hazırlanan dev yapım sanatseverlerden gelen yoğun talep ve baskılar üzerine final kararını rafa kaldırdı. Müjdat Gezen, Perran Kutman, Uğur Dündar ve Gülben Ergen gibi usta ve yıldız isimleri aynı sahnede buluşturan 150 kişilik dev prodüksiyon İstanbul seyircisiyle yeniden kucaklaşmaya hazırlanıyor.

Yapımcı Mehmet Uslu'dan Ağır Açıklama

Son günlerde basın ve sosyal medyada yer alan "ücret krizi yüzünden bitti" iddialarına yanıt veren usta tiyatrocu Müjdat Gezen iddiaları kesin bir dille yalanlarken projenin yapımcısı Mehmet Uslu da dedikodulara noktayı koydu. Gösterilerin planlanan takvim dahilinde ilerlediğini belirten Uslu devam kararının tamamen seyirci sevgisinden kaynaklandığını şu sözlerle dile getirdi:

"Çıkan haberler asılsızdır. Gırgıriye serüvenini ekim ayında tamamlayacağımız ilk provaya girdiğimiz gün belliydi. Ancak seyircilerimizden gelen yoğun talep üzerine ekibimizle birlikte devam kararı aldık."

Perran Kutman Amerika Dönüşünü Erteledi!

Müzikalin devam kararı almasıyla birlikte sahnelerin usta ismi Perran Kutman da büyük bir fedakarlık örneği sergiledi. Yeni gösteri tarihleri için Amerika'ya gidiş planlarını erteleyen Kutman ekiple birlikte sahnede olmaya devam edecek.

Tiyatroseverleri sevince boğan Gırgıriye Müzikali'nin yeni gösterim tarihleri ve mekanları da netleşti. Dev kadro 27 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde 13 Kasım'da ise İstanbul Kongre Merkezi'nde seyircisiyle buluşarak kahkaha ve müzik dolu unutulmaz gecelere imza atacak.

Benzer Haberler
Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada! Osimhen Cephesinde Heyecan ve Korku Bir Arada!
Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada! Tarık Akan’ın Çocukları Yıllar Sonra Bir Arada!
Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum! Mehmet Ali Erbil’in Evliliğine Eski Baldızından Bomba Yorum!
Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi Eda Ece’nin Ardından Elçin Sangu da Kırmızı Çizgisini Çizdi
Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi? Cannes Dönüşü Havalimanında Görüntülendiler: Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem Sevgili mi?
Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi! Güller ve Günahlar Ekibinden Anlamlı Farkındalık Pası: Pembe Top Seti Gezdi!
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu