Cihangir Ceylan Oyuncu Olmadan Önce Ne İş Yapıyordu?

Cihangir Ceyhan’ın oyunculuk öncesi hayatı dikkat çekiyor! Garsonluktan muhabirliğe, düğün çekimlerinden kamera arkasına uzanan farklı işlerde çalıştı.

Cihangir Ceylan Oyuncu Olmadan Önce Ne İş Yapıyordu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 18:05

Sıfır Bir ile geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan, ardından Alev Alev ve Camdaki Kız gibi yapımlarla kariyerini farklı karakterlerle sürdüren Cihangir Ceyhan'ın oyunculuk öncesi hayatı da en az ekran serüveni kadar dikkat çekici. Ünlü oyuncunun kamera arkasından garsonluğa, düğün çekimlerinden muhabirliğe uzanan geçmişinde pek çok farklı iş var.

Eğitim Hayatı Tek Bir Yoldan İlerlemedi

Adana'da doğup büyüyen Cihangir Ceyhan'ın eğitim hayatında da birkaç farklı durak bulunuyor. Bir dönem Ukrayna'da dişçilik eğitimi alan oyuncu, daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde reklamcılık okumaya başladı ancak bu eğitimi de tamamlamadı. Ardından Adana'da iklimlendirme ve soğutma, yani klima teknolojileri üzerine eğitim aldı ve iki yıllık okulunu bitirdi.

 

Fakat mezuniyetin ardından beklenen şekilde bir işe girmek yerine rotasını İstanbul'a çevirdi. Ceyhan'ın kendi anlatımına göre İstanbul'a gitmesinde hayatını başka bir yöne taşıma isteği belirleyici oldu.

 

Kamera Önüne Geçmeden Önce Kamera Arkasındaydı

Ceyhan'ın oyunculukla tanışması, doğrudan bir set başvurusuyla gerçekleşmedi. Adana'da arkadaşlarıyla birlikte rap sanatçılarına klip çekmeye başladı. Başlangıçta kamera arkasında yer alan Ceyhan, zamanla hazırladıkları videolarda oyuncu olarak da görünmeye başladı.


Bu süreç onun için yalnızca yaratıcı bir uğraş değildi; aynı zamanda geçimini sağlamaya çalıştığı bir dönemdi. Düğünlerde fotoğraf ve video çekti, mağazada satış elemanı olarak çalıştı. İstanbul'a gittikten sonra ise garsonluk ve stant işleri yaptı. Bir dönem gazetede muhabirlik de yapan Ceyhan, oyunculuk yolunda ilerlerken birbirinden oldukça farklı işlerde çalıştı.

 

Sıfır Bir, Hikâyenin Kırılma Noktası Oldu

2015 yılında Yusuf adlı sinema filminde Serdar karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, böylece oyunculuk kariyerindeki ilk adımı attı. Ardından Sıfır Bir projesinde yer almaya karar verdi. Dijital ortamda yayımlanan yapım kısa sürede dikkat çekince Ceyhan'ın hayatındaki dengeler de değişti. Cio karakteri, oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı.

Sonrasında televizyon projeleri art arda geldi. Alev Alev dizisinde Ömer karakterini canlandıran Ceyhan, farklı bir izleyici kitlesine ulaşırken daha sonra Camdaki Kız ile Hayri karakterini üstlendi. Böylece ilk çıkışındaki karakterden farklı rollere yönelerek oyunculuk alanını genişletti.

Oyunculuk Onun İçin Yalnızca Şöhret Değil

Ceyhan, oyunculuğu kendisini ifade edebildiği geniş bir alan olarak görüyor. Ona göre farklı karakterlerin dünyasına girmek, insanları anlamayı ve empati kurmayı da beraberinde getiriyor. Geçmişte yaptığı işler düşünüldüğünde, bugün geldiği noktanın arkasında tek bir fırsattan çok uzun bir hazırlık süreci olduğu görülüyor.

 

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