Çiçeği Burnunda Anne Neslihan Atagül’den Işıltılı Ayna Pozu!

Türk sineması ve televizyonunun sevilen ismi Neslihan Atagül, anne olduktan sonra da duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerine bir süreliğine ara verip vaktinin tamamını minik oğlu Aziz'e ayıran Atagül, sosyal medyada paylaştığı son ayna pozuyla takipçilerini adeta büyüledi.

Annelik Ona Çok Yakıştı

2016 yılında Kadir Doğulu ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz aylarda oğlu Aziz’i kucağına alan Atagül, annelik sürecini büyük bir heyecanla yaşıyor. Ünlü oyuncu, evinin sıcaklığında çektiği samimi ayna pozuyla hem fit görüntüsünü sergiledi hem de hayranlarına "her şey yolunda" mesajı verdi.

"Çocukluğumdan Beri Hissediyordum"

Oğluna kavuşmadan önce yaptığı açıklamalarla hafızalara kazınan başarılı oyuncu, içsel bir sezgiyle erkek annesi olacağını bildiğini şu sözlerle dile getirmişti:

"Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..."

Bu sezgisinin gerçeğe dönüşmesiyle mutluluğu ikiye katlanan Atagül, şimdilerde setlerden uzak kalarak bu eşsiz dönemin tadını çıkarıyor.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Atagül'ün ayna pozuna kısa sürede binlerce yorum geldi. Hayranları, "En güzel anne", "Aziz çok şanslı" ve "Neslihan'ın enerjisi hiç değişmemiş" şeklinde övgü dolu mesajlar paylaştı.