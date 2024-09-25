Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin kombini beğenilmedi.

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2024 16:58

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yaz Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten sonra özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Düvenci, şimdilerde Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram hesabından cesur pozlar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak mavi bir tulumla poz veren Düvenci, güzelliğiyle övgü toplarken kombini sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

Takipçilerinden bazıları, “Güzelliğine diyecek yok ama bu tulum hiç olmamış” yorumlarıyla kombini beğenmezken, diğerleri de “Cesur ve zarif” diyerek ünlü oyuncuya destek verdi.

Ceyda Düvenci ise eleştiriler karşısında sessizliğini koruyarak sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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