Ceyda Düvenci boşanma iddialarına yanıt verdi!

Ceyda Düvenci, uzun süredir medyada yer alan eşi Bülent Şakrak ile "boşanma" haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Sunuculuğunu üstlendiği programın evlilik sohbeti sırasında, kendi evliliğindeki haberler için ilk kez konuştu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-04-2023 15:06
7615OKUNMA
Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında dünyaevine girdi. Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti, yıllardır devam eden mutlu evliliklerini zaman zaman paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor. Ancak, Düvenci ve Şakrak çifti hakkında uzun zamandır boşanma iddiasıyla gündeme geliyor.
Uzun zamandır konuya ilişkin sessizliğini koruyan çiften Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği programda bir açıklama yaptı. Ceyda Düvenci şu ifadeleri kullandı, "Son zamanlarda magazin gündeminin kendi kendine uğraştığı çiftlerden biri de biziz, boşamaya kalktılar. Tabii çıkıp çok açıklamak istiyorum ama, Türkiye'nin o kadar doğru gündemleri var ki, bu saçma sapan şeyler için ben konuşmak istemiyorum. Ben bilmiyorum kavga edilmeyen evlilik olsun, ben bilmiyorum evliliğini düzeltmek, daha iyiye götürmek için çaba sarf etmeyen bir çift olsun, ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm. Kendimize tahammülümüz olmuyor bazen, başka anadan babadan birine tahammülümüz nasıl olsun düzenli olarak? Bir de samimiyet yok o zaman, sen tartışmıyorsan, farklılıkların yoksa bu farklılıklar değiştikçe bir dakika bir şey oluyor konuşalım demiyorsan, bu çok üstü örtülmüş bir evlilik. Hiç konuşmadığın şeyler konuşulmuş gibi haberler var...”