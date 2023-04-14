Ceyda Düvenci boşanma iddialarına yanıt verdi!

Uzun zamandır konuya ilişkin sessizliğini koruyan çiften Ceyda Düvenci, sunuculuğunu üstlendiği programda bir açıklama yaptı. Ceyda Düvenci şu ifadeleri kullandı, "Son zamanlarda magazin gündeminin kendi kendine uğraştığı çiftlerden biri de biziz, boşamaya kalktılar. Tabii çıkıp çok açıklamak istiyorum ama, Türkiye'nin o kadar doğru gündemleri var ki, bu saçma sapan şeyler için ben konuşmak istemiyorum. Ben bilmiyorum kavga edilmeyen evlilik olsun, ben bilmiyorum evliliğini düzeltmek, daha iyiye götürmek için çaba sarf etmeyen bir çift olsun, ben de öyle bir ailenin içinde büyüdüm. Kendimize tahammülümüz olmuyor bazen, başka anadan babadan birine tahammülümüz nasıl olsun düzenli olarak? Bir de samimiyet yok o zaman, sen tartışmıyorsan, farklılıkların yoksa bu farklılıklar değiştikçe bir dakika bir şey oluyor konuşalım demiyorsan, bu çok üstü örtülmüş bir evlilik. Hiç konuşmadığın şeyler konuşulmuş gibi haberler var...”