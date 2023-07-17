Çeşme'de aşk! Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal'ın romantik anları

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, dokuz yıldır süren mutlu bir evlilik yaşıyor. Ünlü çift, her yıl tatillerini İzmir Çeşme'de geçiriyor. Son olarak, çift önceki gün Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülendi.

Sıcak hava nedeniyle rahatsız olan çiftten Kerimcan Kamal'ın tişörtle suya girmesi dikkat çekti. Denizde romantik anlar yaşayan çift, yüzdükten sonra arkadaşlarıyla sohbet etmek için kıyıya geçti.

Bu sırada Doğa Rutkay, eşinin arkasına geçerek ona sarıldı, bu anlar aşk dolu bir görüntü oluşturdu. İkili, birlikte keyifli anlar geçirerek tatillerinin tadını çıkardı.

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal'ın mutlu evlilikleri ve tatillerindeki romantik anları, hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.