Çeşme Sahillerinde Jan Asya'lı Yaz Esintisi! Gupse Özay'ın Olay Yaratan Aile Tatilі!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en üretken, neşeli ve her daim sempati toplayan isimlerinden Gupse Özay yorucu geçen sezonun ve yoğun çalışma temposunun yorgunluğunu atmak adına yaz sezonunu tatil cenneti Çeşme'de açtı. 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan ekranların karizmatik jönü Barış Arduç'la hayatını birleştiren ve 2022 yılında kızı Jan Asya'yı kucağına alarak ebeveynlik heyecanını tadan başarılı oyuncu ailesiyle birlikte çıktığı huzurlu Ege kaçamağında objektiflere takıldı.

Özel hayatındaki dinginliği ve samimiyeti lifestyle tarzına da yansıtan ünlü oyuncunun plajdaki neşeli halleri, etraftakilerin de odak noktası oldu.

Önce Keyifli Sohbet Sonra Ege'nin Serin Suları!







Çeşme'nin popüler plajlarından birinde sakin bir gün geçiren 41 yaşındaki Gupse Özay günün ilk saatlerinde yakın arkadaş grubuyla bir araya geldi. Plajın restoran kısmında arkadaşlarıyla uzun uzadıya samimi bir sohbete dalan ve keyifle yemek yiyen ünlü oyuncunun doğallığı gözlerden kaçmadı.

Arkadaşlarıyla hasret giderip neşeli dakikalar geçiren Gupse Özay günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın artmasıyla birlikte serinlemek adına tek başına şezlongundan kalkarak denize yöneldi. Eşinin ve kızının plajın diğer tarafında olduğu anlarda kendini Ege'nin serin sularına bırakan başarılı oyuncu uzun süre yüzerek adeta tüm yılın stresini üzerinden attı.



Sosyal Medya Çekirdek Ailenin Çeşme Günlüğünü Konuşuyor!

Gupse Özay'ın Çeşme sahillerinden yansıyan bu dingin ve flaş kareleri internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm magazin platformlarında bir anda gündem maddesi haline geldi. Barış Arduç'la olan örnek evliliği ve kızları Jan Asya ile kurdukları aile yaşantısıyla her daim takdir toplayan Özay'ın sahil pozlarına hayranlarından binlerce beğeni geldi.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına; "Gupse Özay tatilde bile o kadar samimi ve çabasız ki, onun bu doğallığına bayılıyorum" şeklinde övgü dolu destek yorumları bıraktı. Yeni sezonda imza atacağı yeni komedi projeleri ve senaryo çalışmaları öncesinde Çeşme sahillerinde moral depolayan Gupse Özay bu sakin sahil günlüğüyle haftanın en çok konuşulan sempatik magazin manşetlerinden birine imza attı.