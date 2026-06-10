Cemre Baysel Eski Sevgilisi Cem Bölükbaşı İçin Konuştu

Cemre Baysel yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı ile ayrıldıklarını Nişantaşı'nda doğruladı.

Cemre Baysel Eski Sevgilisi Cem Bölükbaşı İçin Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 13:30

Ekranların parlayan yıldızlarından Cemre Baysel'le motor sporları dünyasındaki gururumuz ünlü yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın bir süredir magazin kulislerinde konuşulan ilişkisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı ve sosyal medyada yakından takip ettiği ünlü çiftin cephesinden gelen haberler, takipçilerini üzdü. Güzel oyuncu Cemre Baysel'le sevgilisi Cem Bölükbaşı hakkında ayrılık iddiaları çıkmıştı. Güller ve Günahlar dizisinin yıldızı Baysel o iddiaları doğruladı.

Sosyal Medyadaki O Hamle Krizin İlk Sinyali Olmuştu

Çiftin aşk hayatındaki kara bulutlar ilk olarak dijital dünyadaki hareketlilikle kendisini hissettirmiş ve magazin muhabirlerinin radarına takılmıştı. Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini oynayan genç oyuncu Cemre Baysel aşk hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sevgili olan Baysel ayrılık haberleriyle dikkat çekmişti. Cemre Baysel'in sosyal medya hesabında Cem Bölükbaşı ile olan fotoğrafları ve reels'lerinin dururken, sevgilisi Cem Bölükbaşı'nın tüm fotoğraf ve videoları kaldırmış olması; ayrılık haberlerini gündeme taşımıştı. Pilot sevgilinin bu radikal hamlesi ikilinin yol ayrımına geldiğinin ilk somut kanıtı olarak yorumlanmıştı.

İddialar Doğru Çıktı, Nişantaşı'nda Tek Kelimeyle Özetledi

Günlerdir sessizliğini koruyan ve biten ilişkisi hakkında nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu olan güzel oyuncu sonunda merak edilen noktayı koydu. İddialar doğru çıktı. Snob Magazin'e konuşan güzel oyuncu Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı ile ayrıldıklarını doğruladı. Baysel Nişantaşı'nda görüntülendi. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı'ndan ayrılan oyuncu "Bitti" dedi. Oldukça net ve mesafeli bir tavırla ayrılık sürecini onaylayan Baysel özel hayatındaki bu gelişmenin ardından kendisini tamamen başrolünde yer aldığı dizinin setine ve yoğun çalışma temposuna vereceğini hissettirdi.

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