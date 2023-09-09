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Cem Yılmaz maaşını açıkladı: 'Allah bereket versin'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sıkça gündeme gelen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bu sefer, "27 yıldır setteyim" açıklamasıyla güncel emekli maaşını paylaşarak konuşuldu. Cem Yılmazîn, Haziran ve Ağustos aylarındaki maaş farkı da ilgi çekti.

Cem Yılmaz maaşını açıkladı: 'Allah bereket versin'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2023 12:58

1996 yılından bu yana setlerde aktif olarak çalıştığını belirten Cem Yılmaz, emekli maaşının 12 bin 800 TL olduğunu ifade etti ve "Allah bereket versin" dedi. Bu açıklama karşısında insanlar Cem Yılmaz'ın emekli maaşına şaşırdılar. Ünlü komedyenin paylaşımı altında, "Maaş az değil mi?" gibi çeşitli yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz, iş hayatına 1988 yılında başladığını ve artık emeklilik dönemine geldiğini daha önce belirtmişti. Bağ-Kur emeklisi olduğunu açıklayan Yılmaz, Haziran ayında ilk emekli maaşını aldığını ve o dönemki maaşının 12 bin 680 TL olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Ağustos ayında ise bu maaşta bir artış yaşanmış olması dikkat çekti.

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