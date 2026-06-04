Cem Yılmaz Acun Ilıcalı ve Mehmet Ali Erbil'i Sevindirecek Karar Çıktı!

Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka ile ilgili aldığı yeni karar gündemi epey hareketlendirdi. Ama olay sadece hukuk boyutuyla kalmadı iş dönüp dolaşıp yıllardır konuşulan ünlü boşanma hikâyelerine de geldi. Sosyal medyada herkes “kim ne kadar nafaka ödüyordu” konusunu tekrar konuşmaya başladı.

Karar Ne Diyor?

AYM süresiz nafaka uygulamasına dair düzenlemeyi iptal etti. Yani artık nafaka konusunda eski sistemin aynen devam etmeyeceği yeni bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Ancak bu değişiklik hemen yürürlüğe girmiyor yaklaşık 9 aylık bir geçiş süreci var.

En çok merak edilen konu ise bu kararın geçmiş davaları etkileyip etkilemeyeceği. Şimdilik bu konuda net bir açıklama yok her şey biraz belirsiz.

Gözler Bir Anda Ünlülere Çevrildi

Kararın duyulmasıyla birlikte sosyal medyada bir anda ünlü isimler konuşulmaya başlandı. Çünkü Türkiye’de boşanma ve nafaka denince akla gelen birkaç tanıdık isim var.

Bunların başında Cem Yılmaz geliyor. Eski eşi Ahu Yağtu ile olan nafaka süreci uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Hatta Yılmaz sahnede bu konuyla ilgili yaptığı esprilerle bile çok konuşulmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in Yıllara Yayılan Nafaka Süreci

Bir diğer isim Mehmet Ali Erbil. Kendisi de daha önce yaptığı açıklamalarda 30 yıldır nafaka ödediğini söyleyerek bu konudaki sıkıntısını dile getirmişti. Bu açıklamalar da zamanında epey gündem olmuştu.

Erbil’in sözleri hem ciddi hem de esprili bir ton taşıyordu ama yine de nafaka meselesinin onun hayatında uzun süredir devam eden bir konu olduğu biliniyor.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanması da Hatırlandı

Listeye Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da ekleniyor. Boşanmaları döneminde konuşulan nafaka ve tazminat iddiaları o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle rakamlar ve yapılan anlaşmalar uzun süre magazin sayfalarında yer almıştı.

Eski Dosyalar Yeniden Açıldı Gibi

Kısacası AYM’nin bu kararı sadece hukukçuların değil magazin gündeminin de konusu oldu. Ünlü isimlerin geçmişte yaşadığı boşanma süreçleri yeniden hatırlandı ve sosyal medyada bol bol yorum yapılmaya başlandı.

Şimdi herkesin aklındaki soru aynı: Bu yeni düzenleme gerçekten neleri değiştirecek ve eski nafaka dosyalarını etkileyebilecek mi?