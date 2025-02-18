Cem Yenel'den konsept klip çalışması

Cem Yenel'den konsept klip çalışması
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 18-02-2025 18:05

Viral olan şarkıları ile Türk pop müziğin en başarılı isimlerinden Cem Yenel, 5 şarkıdan oluşan, ''Giderken'' isimli kariyerinin ilk EP çalışmasında yer alan tüm şarkılara 1 günde 5 klip çekti. 

Gitmek teması üzerine yoğunlaşılan çalışmada Cemstellar yönetmenliğinde bir otobüs odağa alınarak samimi ve sıcak bir görsel dünya yaratıldı. Cem Yenel'in performansı, doğa manzaraları ve dekorlar ise yarattığı bütünlük ile büyük ilgi gördü. 

EP çıkışı ile birlikte 10 gün içerisinde 5 klip birden yayımlayan sanatçı, ilk EP çalışması ile dijital platformlarda ve sosyal medyada da beğeni topladı. 

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