Çekimleri başlayan "Hayat Hırsızı"nda rol alacak bir isim daha belli oldu

Ay Yapım’ın NOW platformu için hazırladığı "Hayat Hırsızı" dizisinin çekimleri önceki gün başladı. Okuma provası dün gerçekleştirilen dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Güçlü bir intikam hikayesini konu alacak olan "Hayat Hırsızı"nda, birbirinden ünlü ve yetenekli isimler bir araya geldi.

Başrollerde Cemre Baysel (Leyla/Leylim) ve Alperen Duymaz (Civan) yer alırken, dizide Gonca Vuslateri (Nur), Halil İbrahim Ceyhan (Tufo), Yiğit Kirazcı (Mali), Cengiz Bozkurt (Selman), Meltem Baytok (Hatice), Zeyno Eracar (Güzide), Gamze Karaduman (Ferda), Dilara Aksüyek (Serap) ve Mustafa Avkıran (Neco) gibi başarılı oyuncular da performans sergileyecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Dizinin dikkat çeken bir diğer ismi ise genç yetenek Abdullah Aydın. Aydın, "Hayat Hırsızı" dizisinde Muzo karakterine hayat verecek ve Civan’ın (Alperen Duymaz) en yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin çekimlerinin başlamasıyla birlikte, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle "Hayat Hırsızı"nın büyük bir merakla bekleniyor.