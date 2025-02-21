Cansu Dere'nin kedisiyle kar keyfi!

Cansu Dere de karın keyfini yaşayan isimler arasında yer aldı.

Cansu Dere'nin kedisiyle kar keyfi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-02-2025 18:56

İstanbul’da beklenen kar yağışı nihayet etkisini göstermeye başladı. Karla kaplanan şehirde kartpostallık manzaralar oluşurken, İstanbullular bu doğa şöleninin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu Cansu Dere de karın keyfini yaşayan isimler arasında yer aldı. Evinin bahçesinde kedisiyle birlikte yürüyüş yapan Dere, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Beyazlar içinde huzurlu anlar geçiren oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kış mevsimini çok sevdiğini dile getiren Dere, "Karın verdiği huzuru çok seviyorum, bu güzel anları paylaşmak istedim" notuyla karlı günlerin keyfini sürdüğünü gösterdi.

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