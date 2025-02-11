Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu "1001 Gece Masalları" sete çıkmaya hazırlanıyor!

TRT Tabii’nin merakla beklenen dönem dizisi "1001 Gece Masalları", Bozdağ Film imzasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’u başrollerde bir araya getiren dizinin, şubat sonuna doğru sete çıkması planlanıyor.

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2025 20:15

Cansu Dere "Şehrazat", İbrahim Çelikkol "Sultan Şehriyar" Oluyor!

Dizide, Cansu Dere büyüleyici hikâyesiyle tanınan Şehrazat karakterine hayat verirken, İbrahim Çelikkol ise Sultan Şehriyar olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Atilla Engin’in kaleme aldığı, Metin Günay’ın yönettiği proje, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Fatma Sultan için daha önce Hülya Darcan düşünülmüştü. Ancak karakterin yaşına dair değişiklik yapılınca, rol uluslararası projelerde de başarılarıyla adından söz ettiren Jale Arıkan’a teslim edildi.

Dizinin diğer oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

  • Rüzgar Aksoy - Yunus
  • Osman Alkaş - Kör Masalcı Sahir
  • Erdem Kaynarca - Hubeyb
  • Sevinç Kıranlı - Süheyla
  • Nazlı Senem Ünal - Azimet
  • Hakan Vanlı - Ferhad
  • Selin Türkmen - Dünyazad

Görkemli Bir Dönem Dizisi Geliyor!

"1001 Gece Masalları", büyüleyici atmosferi, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Şubat sonunda sete çıkması planlanan dizinin yayın tarihi ise şimdiden büyük merak konusu!

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