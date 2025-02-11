Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu "1001 Gece Masalları" sete çıkmaya hazırlanıyor!

Cansu Dere "Şehrazat", İbrahim Çelikkol "Sultan Şehriyar" Oluyor!

Dizide, Cansu Dere büyüleyici hikâyesiyle tanınan Şehrazat karakterine hayat verirken, İbrahim Çelikkol ise Sultan Şehriyar olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Atilla Engin’in kaleme aldığı, Metin Günay’ın yönettiği proje, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Oyuncu Kadrosu Şekilleniyor

Dizinin önemli karakterlerinden biri olan Fatma Sultan için daha önce Hülya Darcan düşünülmüştü. Ancak karakterin yaşına dair değişiklik yapılınca, rol uluslararası projelerde de başarılarıyla adından söz ettiren Jale Arıkan’a teslim edildi.

Dizinin diğer oyuncu kadrosunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Rüzgar Aksoy - Yunus

- Yunus Osman Alkaş - Kör Masalcı Sahir

- Kör Masalcı Sahir Erdem Kaynarca - Hubeyb

- Hubeyb Sevinç Kıranlı - Süheyla

- Süheyla Nazlı Senem Ünal - Azimet

- Azimet Hakan Vanlı - Ferhad

- Ferhad Selin Türkmen - Dünyazad

Görkemli Bir Dönem Dizisi Geliyor!

"1001 Gece Masalları", büyüleyici atmosferi, güçlü hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Şubat sonunda sete çıkması planlanan dizinin yayın tarihi ise şimdiden büyük merak konusu!