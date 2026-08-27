Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Çiftinden Bodrum Çıkarması! Oğulları Atlas İle Yalıkavak'ta

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Muhtemel Aşk'ta Levent Bartıner karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Cansel Elçin kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve 1 yaşındaki oğulları Atlas ile birlikte sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum'a gitti. Tatil rotası olarak Yalıkavak'ı tercih eden ünlü çift oğullarıyla birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarırken magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı.

Yalıkavak Plajında Aile Keyfi

Günün erken saatlerinde Yalıkavak'taki ünlü bir plajda görüntülenen oyuncu çift gün boyunca 1 yaşındaki minik oğulları Atlas ile yakından ilgilendi. Eşinin ve oğlunun sağlığını ihmal etmeyen Zeynep Tuğçe Bayat plajda önce eşi Cansel Elçin'e bol bol güneş kremi sürdü, ardından aynı özeni göstererek oğlu Atlas'ın da koruyucu kremini tazeledi.

Neşeli ve Samimi Kareler Objektiflere Yansıdı

Krem hazırlığının ardından ailece Ege'nin serin sularına kendilerini bırakan ünlü çift denizde oğullarıyla eğlenceli oyunlar oynadı. Neşeli ve son derece samimi tavırlarıyla dikkat çeken Elçin ve Bayat çiftinin Bodrum tatilindeki aile saadetleri görenlerin beğenisini kazandı.