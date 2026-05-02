Cansel Elçin Milli Formayı Giydi! Roma Yolculuğu Öncesi Gurur Dolu Sözler

Oyuncu Cansel Elçin milli tenisçi oldu! İtalya'daki Dünya Tenis Masters Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Elçin: "Bayrağımızı temsil etmek gurur verici

Yayın Tarihi : 02-05-2026 14:35

Ekranların başarılı ismi Cansel Elçin, oyunculuk kariyerindeki başarısını kortlara taşıyarak milli formayı sırtına geçirdi. Roma’da düzenlenecek olan ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası için hazırlıklarını sürdüren Elçin, sporcu kimliği ve Türk tenisine dair vizyonuyla büyük takdir topladı.

Milli Forma Gururu: "Bayrağımızı Temsil Etmek Mutluluk Verici"

İstanbul’daki Tenisİstanbul Spor Kulübü’nde antrenmanlarını aralıksız sürdüren ünlü oyuncu, Türkiye’yi uluslararası bir platformda temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Milli formayla objektiflere yansıyan Elçin, yaşadığı gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Bayrağımızı temsil etmek insanı çok mutlu ediyor. Milli formayla kortta olmak tarif edilemez bir duygu.”

"Zeynep Sönmez’in Büyük Hayranıyız"

Dünya tenisini yakından takip eden Cansel Elçin, Türk tenisinin parlayan yıldızı Zeynep Sönmez’e olan hayranlığını da gizlemedi. Türk tenisçilerin dünya sıralamasındaki yükselişini arzuladığını belirten Elçin, hayalini şu sözlerle paylaştı:

“Zeynep Sönmez’in büyük hayranıyız. Bir Türk tenisçinin ilk 10’a girmesini çok istiyorum. Tenis zor bir spor ve daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bir gün Roland Garros’ta bir Türk sporcunun kupa kaldırdığını görmek en büyük dileğim.”

Tenis Herkes İçin Olmalı

Tenisin sadece belirli bir kesime hitap eden "elit" bir spor dalı olarak görülmesine karşı çıkan Elçin, sporun yaygınlaşması gerektiğini savundu. Tenisin herkesin ulaşabileceği bir branş haline gelmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda çok daha yetenekli Türk tenisçilerin yetişeceğine inandığını vurguladı.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
  • 27-04-2026 10:40

Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene'den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
  • 27-04-2026 14:15

Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"