Cansel Elçin Milli Formayı Giydi! Roma Yolculuğu Öncesi Gurur Dolu Sözler

Ekranların başarılı ismi Cansel Elçin, oyunculuk kariyerindeki başarısını kortlara taşıyarak milli formayı sırtına geçirdi. Roma’da düzenlenecek olan ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası için hazırlıklarını sürdüren Elçin, sporcu kimliği ve Türk tenisine dair vizyonuyla büyük takdir topladı.

Milli Forma Gururu: "Bayrağımızı Temsil Etmek Mutluluk Verici"

İstanbul’daki Tenisİstanbul Spor Kulübü’nde antrenmanlarını aralıksız sürdüren ünlü oyuncu, Türkiye’yi uluslararası bir platformda temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Milli formayla objektiflere yansıyan Elçin, yaşadığı gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Bayrağımızı temsil etmek insanı çok mutlu ediyor. Milli formayla kortta olmak tarif edilemez bir duygu.”

"Zeynep Sönmez’in Büyük Hayranıyız"

Dünya tenisini yakından takip eden Cansel Elçin, Türk tenisinin parlayan yıldızı Zeynep Sönmez’e olan hayranlığını da gizlemedi. Türk tenisçilerin dünya sıralamasındaki yükselişini arzuladığını belirten Elçin, hayalini şu sözlerle paylaştı:

“Zeynep Sönmez’in büyük hayranıyız. Bir Türk tenisçinin ilk 10’a girmesini çok istiyorum. Tenis zor bir spor ve daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Bir gün Roland Garros’ta bir Türk sporcunun kupa kaldırdığını görmek en büyük dileğim.”

Tenis Herkes İçin Olmalı

Tenisin sadece belirli bir kesime hitap eden "elit" bir spor dalı olarak görülmesine karşı çıkan Elçin, sporun yaygınlaşması gerektiğini savundu. Tenisin herkesin ulaşabileceği bir branş haline gelmesi durumunda, önümüzdeki yıllarda çok daha yetenekli Türk tenisçilerin yetişeceğine inandığını vurguladı.