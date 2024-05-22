Cannes’a Yıldırım düştü!

Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. Dünyaca ünlü starları ağırlayan Vanity Fair dergisinin etkinliğine katılan Yıldırım için “Karizmatik star” yorumları yapıldı.

Cannes’a Yıldırım düştü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2024 15:46

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyaca ünlü starların katıldığı ve Vanity Fair dergisinin düzenlediği etkinlikte Yıldırım, karizmasıyla dikkat çekti.

Vanity Fair’in prestijli etkinliğinde yer alan çift, hem moda dünyasının hem de basının ilgisini üzerine çekti. Etkinliğe katılanlar, Murat Yıldırım'ın zarif ve karizmatik duruşunu övgü dolu yorumlarla taçlandırdı. "Karizmatik star" olarak nitelendirilen Yıldırım, eşi Iman Elbani ile birlikte festivalin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Cannes Film Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da sinema ve moda dünyasının önde gelen isimlerini ağırlarken, Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti, kırmızı halıda sergiledikleri şıklıkla festivale damga vurdu.

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