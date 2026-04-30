Canlı Yayında Sinir Krizi: Dilan Polat'tan Engin Polat'a Çok Sert Sözler

Eşi Engin Polat'la araları açık olan ve boşanacakları yönünde çıkan iddialar sebebiyle gündemden düşmeyen Dilan Polat sosyal medyada yayın yaparken sinir krizi geçirdi. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi : 30-04-2026 09:02

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yaşadığı evlilik krizi iddialarının ardından gerçekleştirdiği canlı yayında adeta patlama yaşadı. Boşanma söylentilerinin gölgesinde takipçilerinin karşısına çıkan Polat, yayın sırasında sinirlerine hakim olamayarak eşine sert sözlerle yüklendi.

"Psikolojimle Oynadın"

Dilan Polat, canlı yayın sırasında yaşadığı duygusal kırılma ile eşi Engin Polat’a yönelik sitem dolu ifadeler kullandı. Polat'ın psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini işaret eden sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İşte Polat'ın o yayındaki çarpıcı ifadeleri:

  • Belirsizliğe Sitem: “Ne istiyorsun, seviyor musun sevmiyor musun? Ne istiyorsun?”

  • Psikolojik Yorgunluk: “Dengesiz ettin, psikolojimle oynadın beni. Ayarlarımla oynadın.”

  • Netlik Çağrısı: “Seviyorsan adam gibi seviyorum de, sahip çık!”

  • Çaresizlik: “Ne istedim senden? Yağmur yağarken güneş aç mı dedik?”

  • Veda Sinyali: “Kalbimi alıyorum, seni aklımdan çıkarıyorum. Sen deli misin kardeşim? Ne istiyorsun sen?”

Boşanma İddiaları Güçleniyor mu?

Daha önce de aralarının bozuk olduğuna dair sinyaller veren çiftin, bu son olayla birlikte yolun sonuna gelip gelmediği merak konusu oldu. Takipçileri ikiye bölünürken, bir kesim bu durumu "reklam" olarak nitelendirdi, diğer kesim ise Dilan Polat’ın samimi bir yardım çağrısında bulunduğunu savundu.

Yayın boyunca oldukça bitkin ve sinirli olduğu gözlenen Dilan Polat, "Yeter ya, dengemi bozdun" diyerek yayını sonlandırdı. Engin Polat cephesinden ise henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

