Can Yaman yenilenen imajıyla İstanbul geccelerinde! Gazetecilerle sessiz gerilim

Gazetecilerin dışarıda beklediğini öğrenen Yaman, aracının kapıya yanaşmasına rağmen uzun süre içeride beklemeyi tercih etti. Mekân kapısının arkasında gazetecilere görüntü vermemek için yoğun çaba harcayan oyuncu, sonunda daha fazla bekleyemeyerek VIP aracına hızlı adımlarla yöneldi.

Muhabirlerin "Can Bey, Türkiye’de sizi görmek çok güzel, biraz sohbet eder miyiz?" sorusunu yanıtsız bırakan Yaman, yanında bulunan bir kadın ve bir erkek arkadaşıyla aracına bindi. Şoförünün basın mensuplarına dönerek “Eğer çekim yapmazsanız Can Bey çıkar, yoksa burada sabaha kadar bekleriz” demesi ise geceye damga vurdu.

Can Yaman’ın sessiz ama dikkat çeken İstanbul ziyareti, hayranlarını heyecanlandırırken, ünlü oyuncunun yeni bir proje için Türkiye’de olup olmadığı ise merak konusu oldu.