Can Yaman ve DJ Sara Bluma Aşkında Kriz: Çiftin İlişkisi Bitti İddiası Gündemde

Can Yaman’ın bir süredir aşk yaşadığı DJ Sara Bluma ile ilişkisinin bittiği iddia edildi. Çift, Instagram’da takibi bıraktı ancak fotoğrafları silmedi.

Yayın Tarihi : 25-11-2025 17:20

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu Can Yaman’ın, bir süredir birlikte olduğu DJ Sara Bluma ile olan ilişkisinin bittiği iddia edildi. Sosyal medyadan sık sık romantik pozlar paylaşan çiftin kriz yaşadığı öne sürülürken, ikilinin son hamlesi ayrılık dedikodularını başlattı.

 

Yurt Dışı Kariyeri ve Sara Bluma Aşkı

Can Yaman, Türkiye'de Erkenci Kuş ve İnadına Aşk gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı. Artık Türkiye’de yaşamayan oyuncu, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyordu. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını gözler önüne seriyordu. Ancak son gelen haberlere göre ikilinin ilişkisinde kriz yaşandığı iddia edildi.

Sosyal Medya Hamlesi Kafaları Karıştırdı

Can Yaman ve Sara Bluma çiftinin yaptığı son hamle, hayranlarının kafasını karıştırdı. İkili, Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu durum, çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Ancak, ayrılık iddialarını kesinleştirmeyen bir detay da dikkat çekti. Yaman ve Bluma, birlikte yer aldıkları romantik fotoğrafları henüz silmedi. Bu sürpriz gelişme sonrası ayrılık dedikoduları hızla yayılmaya başladı. Bluma ve Yaman cephesinden ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

