Can Polat'ın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu: Dilan Polat Ayakta Duramadı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde kaldıkları otelde uğradığı trajik silahlı saldırı sonucu 37 yaşında hayata veda eden Can Polat son yolculuğuna uğurlandı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Can Polat için İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Aile fertleri ayakta durmakta zorlandı.

Dilan Polat Gözyaşlarına Boğuldu

Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda yakın korumalığını üstlenen Can Polat'ın cenazesine yasal süreçlerinin ardından gündemden uzak kalmaya çalışan Dilan ve Engin Polat çifti de katıldı. Akrabalarını ve en yakınlarındaki ismi kaybetmenin acısını yaşayan çiftten Dilan Polat'ın ayakta durmakta zorlandığı ve ağladığı görüldü. Siyah cam gözlükleriyle bitkin hali dikkat çeken ünlü isme yakınları kollarına girerek destek olmaya çalıştı.

Acılı Kız Tabutun Başında Fenalaştı

Cenaze töreninin en yürek burkan anları ise geçtiğimiz gün sosyal medyada babasına Cem Adrian'ın "Kül" şarkısıyla veda eden kızı Damla Polat'ın tabut başına geldiği anlar oldu. Babasının zamansız kaybıyla sarsılan genç kız merhumun ardından gözyaşı dökerken daha fazla dayanamadı. Can Polat'ın kızı ise fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği cami avlusunda fenalık geçiren genç kıza anında müdahale edildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 37 yaşındaki Can Polat'ın naaşı dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Emniyet güçlerinin Çeşme'deki kanlı saldırıya ilişkin başlattığı geniş çaplı soruşturma ise derinleşerek devam ediyor.