Can Polat Saldırısında Yeni Detaylar: Kamera Kayıtları Sızdı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde yaşanan silahlı saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat’ın kuzeni olduğu öğrenilen Can Polat hayatını kaybetmişti. Ortaya çıkan kamera kayıtları ise yaşananları çok daha net bir şekilde gözler önüne serdi.

Olay Otele Yakın Bir Noktada Yaşandı

İlk anlatımlara göre olay otelin içinde değil hemen dışındaki sokakta gerçekleşti. Çiftin o sırada otelden ayrılmaya hazırlandığı araçların hazırlanması sırasında korumaların dışarı çıktığı ifade ediliyor. Tam bu sırada silah sesleri duyulunca ortam bir anda karışmış.

Otel çalışanları ve çevredeki kişiler büyük panik yaşamış. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken olay saniyeler içinde büyümüş.

Görüntülerde Dikkat Çeken Anlar

SON DAKİKA | Dilan Polat’ın koruması Can Polat’ın öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı:pic.twitter.com/lRFKbPd83N https://t.co/7ArSvEsT1c — BPT (@bpthaber) June 3, 2026

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Can Polat’ın önce araca yöneldiği tam o sırada saldırıya uğradığı görülüyor. Vurulduktan sonra ise panikle tekrar otele doğru koştuğu anlar kameralara yansımış durumda.

Bu görüntüler olayın ne kadar ani ve kontrol dışı geliştiğini de gözler önüne seriyor. Saniyeler içinde yaşanan bu saldırı bölgede büyük bir şok etkisi yaratmış.

“Sabah Saatlerinden Beri Beklemiş” İddiası

Olayla ilgili konuşan otel işletmecileri saldırganın sabah saatlerinden itibaren bölgede beklediğini iddia ediyor. Hatta gün boyunca orada oturup çıkış anını kolladığı yönünde ifadeler var.

İşletme yetkilileri ayrıca ilk denemede silahın tutukluk yaptığını daha sonra saldırının gerçekleştiğini söylüyor. Yaşananların tamamen sokakta geliştiği otelle doğrudan bir bağlantı olmadığı da özellikle vurgulanmış.

Olay Sonrası Büyük Panik Yaşandı

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte otelde büyük bir karmaşa yaşanmış. Personel ve çevredekiler hemen dışarıya çıkarken yaralanan Can Polat içeri taşınarak yardım edilmeye çalışılmış. Ambulans çağrıldığı ve ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

Olayın neden gerçekleştiği ve saldırının arkasında kimlerin olduğu ise hala netleşmiş değil. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte soruşturmanın daha da derinleşmesi bekleniyor. Şu an herkesin gözü güvenlik güçlerinin yapacağı yeni açıklamalarda.