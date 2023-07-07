'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Bodrum'da

Son dönemin popüler dizilerinden biri olan 'Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. İkilinin Bozburun'daki Yacht Club'de romantik bir gün geçirdiği görüldü.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan 'Camdaki Kız' dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Bodrum'da huzurlu bir tatilin keyfini çıkarıyor. Çift, bir gün boyunca samimi bir sohbetle vakit geçirdi. Bozburun'da bulunan Yacht Club'da görüntülenen Biricik ve Yetkin, uzun süren sohbetin ardından masadan kalkarak odalarına doğru yollandı. Burcu Biricik, fark ettikleri muhabire el sallayarak selam verdi.





Burcu Biricik, 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamış ve Nalan karakterine hayat vererek izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Şimdi ise tatilde sevgi dolu anlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Hayranları, Burcu Biricik'in yeni projelerini ve kariyerindeki başarılarını sabırsızlıkla bekliyor.