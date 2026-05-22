Çağla Şıkel’in 9 Odalı Lüks Villasında Tadilat Krizi! 2 Yıldır Bitmiyor

Hem kariyeri hem de anneliğiyle her zaman parmakla gösterilen Çağla Şıkel şu sıralar "7 Kocalı Hürmüz" müzikalindeki rolüyle sahnede fırtınalar estiriyor. Ünlü model ve sunucu bu kez işiyle değil lüks eviyle magazin gündemine oturdu. Şıkel'in çocuklarıyla yaşadığı devasa malikanedeki tadilat süreci adeta bir çileye dönüştü.

4 Katlı 9 Odalı Villa 2 Yıldır Bitmek Bilmedi

Ünlü sunucunun 4 katlı ve 9 odalı lüks villası uzun süredir kelimenin tam anlamıyla inşaat alanı gibi. Evdeki tadilatın planlanandan çok daha uzun sürdüğünü söyleyen Çağla Şıkel bu durumun hem kendisini hem de çocuklarını çok yorduğunu itiraf etti.

Ustalarla Değil, Deprem Güçlendirmesiyle Uğraşıyoruz

İnşaatın bir türlü bitmemesi üzerine çıkan dedikodulara da açıklık getiren Şıkel olayın sadece boya badana ya da dekorasyon olmadığının altını çizdi. İşin içine hayati bir kararın girdiğini belirten ünlü manken, durumu şöyle anlattı:

"Ustalarla hiçbir anlaşmazlığımız yok. Evin inşaatı 2 yıldır sürüyor çünkü çocuklarımla yaşayacağımız için ekstra bir deprem güçlendirmesi de yaptırmak istedik."

Sürekli Yeni Masraf Çıkıyor

Evin yapısı gereği kendilerini çok zorladığını belirten Çağla Şıkel iş bitti dedikleri an yeni bir sorunla karşılaştıklarını söyledi. Evin adeta para yutan bir deliğe dönüştüğünü gizlemeyen ünlü sunucu "Ev mimari olarak çok zor. Bazen su alan yerleri bulmak bile imkansız oluyor. 'Tamam bitti' diyoruz bakıyoruz olmamış sil baştan tekrar yapıyoruz. Çok zor bir süreç, sürekli çok ciddi masraf çıkıyor" diyerek dert yandı.

8 Milyon TL'lik Zarar mı Etti?

Röportaj sırasında muhabirlerin "8 milyon TL zarar ettiğiniz doğru mu?" sorusu ise ortalığı hareketlendirdi. Şıkel'in deprem güçlendirmesi ve bitmeyen su sızıntıları yüzünden milyonlarca liralık ek masraf yaptığı ve bütçesinin ciddi şekilde zorlandığı konuşuluyor. Herkesin özendiği o lüks villanın inşaatının ne zaman biteceği ise hala merak konusu.