Çağla Şıkel'den sevgilisi Nail Gönenli'ye sansür

Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli ile Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çiftten çıkış kapısında görüntü verilmesi talep edildi. Şıkel, "Böyle olmuyor" diyerek tebessüm ettirdi.

GÖNENLİ'DEN EVLİLİK SİNYALİ

Sevgilisinin kullandığı araca geçen Şıkel, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili haber olmak istemem" cevabını verdi. Nail Gönenli’ye aynı soru yöneltilince ünlü model, elleriyle sevgilisinin ağızını kapattı.

Gazetecilere göz kırpan Nail Gönenli, "Kısmet, hayırlısı bu işler" şeklinde konuşup, gülümsedi.