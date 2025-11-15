Çağla Şıkel'den Samimi İtiraf: "Yoğun Temponun Kurbanı Oldum, Sosyal Hayatım Sıfır"

Ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel, Etiler’de objektiflere yansıdı. Şıkel, yoğun iş temposundan yakınarak sitem etti. Ünlü isim, "Sürekli koşturmacadayım, ancak vakit buldum da dışarı çıktım. Sosyal hayatım kalmadı" dedi.

Tiyatro Tepkilerinden Çok Memnun

Çağla Şıkel, rol aldığı "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununa gelen tepkilerden çok memnun olduğunu söyledi. Şıkel, "Çok güzel tepkiler alıyoruz, keyfimiz yerinde" dedi. Sahne almaktan mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Sahne almak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayatımdaki O Eda Bazen Olmuyor"

Muhabirler, Çağla Şıkel’e özel hayatıyla ilgili sorular yöneltti. "Hayatımda biri var edası vermiştiniz, devam mı?" sorusuna Şıkel, gülümseyerek cevap verdi. Ünlü isim, "İşte o eda bazen olmuyor" yanıtını verdi. Şıkel, ayrıca İstanbul Boğazı’nda jet surf yapmasıyla ilgili de konuştu. Şıkel, "Çocuklar dünya çapında yarışlara katılacaklar. Benim için henüz erken, beraber çalışıyoruz" dedi.