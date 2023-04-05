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Çağla Şıkel'den 1000. bölüm kutlaması

Sağlıktan sanata, modadan ev hayatına, iyi yaşama dair tüm konuların ele alındığı ve gündüz kuşağının en sevilen programlarından “Çağla ile Yeni Bir Gün” 1000 bölümünü kutladı.

Çağla Şıkel'den 1000. bölüm kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2023 12:25

Program sonunda ekibiyle beraber 1000 bölüm pastasını kesen Çağla Şıkel, programın başarısını ve mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “1000. bölüm dile kolay... bu stüdyoya girdiğim ilk günü hatırlıyorum ve hala aynı heyecanı yaşıyorum. Bu başarının arkasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. İlk günden beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan izleyicilerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, hafta içi her gün canlı yayınla 10.45’te FOX’ta.

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