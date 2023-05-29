Çağla Şıkel: Çocukların enerji kaynağım

Çağla Şıkel önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım lansmanında magazin muhabirleriyle bir araya geldi.

Çağla Şıkel, basın mensuplarının soruları üzerine yıllara meydan okuyan formunun sırrını da açıkladı: “Aslında fit kalmak zor değil. İsterse herkes fit kalabilir. Önemli olan ruhunuzu genç tutabilmek. Zihinsel ve duygusal olarak yaşlanıyorsak, bedenimiz de ona uyum sağlamak zorunda kalıyor. Sabaha kadar spor yapabiliriz ve süper kaslı vücudumuz olabilir. Ama enerjimiz yaşlandıysa, bunun bir formülü yok. Ona spor yaptıramıyoruz. O nedenle çok büyük değişimler, gelişimler, hayatta sıçrayışlar gerekiyor. Ben kendimi bu anlamda eğitmeyi çok seviyorum. Çocuklarım da benim enerji kaynağım. Evet, iki çocuk annesi olmak zor. İki çok hareketli erkek çocuk annesi olmak gerçekten çok zor. Ama onların enerjisiyle yorulmuyor, aksine onlardan enerji alıyorum.”