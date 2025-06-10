Çağla Şıkel Çeşme’de Sezonu Açtı! Fit Haliyle Tüm Gözleri Üzerine Çekti

Yaz mevsiminin enerjisini her yıl olduğu gibi bu yıl da Çeşme’de karşılayan ünlü sunucu Çağla Şıkel, tatil sezonunu göz kamaştıran bir şekilde açtı. Fun Beach’te objektiflere yansıyan Şıkel, plaj şıklığı ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine topladı.

Denize Yalnız Girdi, Şıklığıyla Büyüledi

Tatilini ailesiyle birlikte geçiren Çağla Şıkel, denize girmek için yalnız kalmayı tercih etti. Kalabalıktan uzak, sakin anlar yaşamayı seven sunucu, uzun süre yüzdü ve sahildeki hayranlarına zarif görüntüler sundu. Denizde geçirdiği sürenin ardından şezlonguna uzanarak güneşin keyfini çıkardı.

Sade Tarzı ve Enerjisiyle Plajda Fırtına Estirdi

Her zaman olduğu gibi doğallığı ve enerjisiyle fark yaratan Şıkel, sade ama şık plaj stiliyle de beğeni topladı. Makyajsız güzelliğiyle ön plana çıkan başarılı sunucu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Tatil fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Tatil Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Sallıyor

Tatil boyunca yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini toplayan Çağla Şıkel, güzelliğiyle adeta zamana meydan okudu. Gündüz deniz keyfi yapan Şıkel, gün batımını ise şezlongda dinlenerek karşıladı. Fit fiziği, dinç görünümü ve pozitif enerjisiyle yaz sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.