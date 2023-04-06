Çağla Şıkel: Bir ayakkabı için 200 bin TL vermem!

Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte bir AVM'de alışveriş turundaydı. Özel koleksiyon ayakkabıların satıldığı mağazada objektiflere yansıyan ünlü manken, ayakkabıların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

Çağla Şıkel, 200 bin TL'lik ayakkabıyı uzun uzun inceledikten sonra fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşına gönderdi. Şıkel, ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek.

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şıkel, "Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Bende fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" dedi.