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Çağla Şıkel: Bir ayakkabı için 200 bin TL vermem!

Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey'e ayakkabı almak için alışverişe çıktı. Şıkel, bir ayakkabının fiyatını görünce ne yapacağını şaşırdı. En sonunda ayakkabının fotoğrafını çekerek ABD'de yaşayan bir arkadaşına gönderdi. ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek

Çağla Şıkel: Bir ayakkabı için 200 bin TL vermem!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-04-2023 11:28

Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte  bir AVM'de alışveriş turundaydı. Özel koleksiyon ayakkabıların satıldığı mağazada objektiflere yansıyan ünlü manken, ayakkabıların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

Çağla Şıkel, 200 bin TL'lik ayakkabıyı uzun uzun inceledikten sonra fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşına gönderdi. Şıkel, ABD'de uygun bir fiyata sahipse ayakkabıyı ABD'den getirtecek.

Mağazadan eli boş ayrılan Çağla Şıkel, "Beğendiğimiz ayakkabının fiyatı 200 bin TL. Bu fiyatı bir ayakkabı için vermem. Bende fotoğrafını çekerek ABD'deki bir arkadaşıma gönderdim. Eğer orada uygun fiyata bulursam alırım" dedi.

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