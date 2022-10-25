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Gecce Magazin Haberleri

Çağla Şıkel: Aldatıldığım yerde durmam!

Ünlü manken Çağla Şıkel, bilinmeyenlerini konuk olduğu 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında anlattı. İş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Şıkel, "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım!" dedi

Çağla Şıkel: Aldatıldığım yerde durmam!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2022 14:47

Hafta içi her gün Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı'nın konuğu Çağla Şıkel oldu.

Aslı Şafak, Çağla Şıkel'e, "Aldatıldığın yerde durur musun?" sorusunu yöneltti. Ünlü manken, "Aldatıldığımı görsem ben burada dakikasında durmam giderim' değil, o kişiyi orada bırakmayı tercih ederim! Ben aldatılmışım gibi hissedersem aldatılırım! Bu bakış açısına sahip olmam kolay olmadı. Bu senin kendini eksik hissetmen, kötü hissetmen, çirkin veya yetersiz hissetmen için bir sebep olacak kadar değerli olmamalı. Öyle bir bırakırım ki inanamazsın." ifadelerini kullandı.

"MARKA TAKINTIM YOK"

Şıkel, Aslı Şafak'ın 'Marka takıntısı' sorusunu da yanıtladı. Ünlü sunucu, "Bilinçli alışveriş ediyorum artık. Marka takıntım yok. Bir çantayı aldım, çok para verdim, takıyorum, birinci gün taktım, kızlara gösterdim; ikinci, üçüncü, dördüncü gün? O çanta herhangi bir çanta oluyor. 'Bunu hayatımın sonuna kadar kullanabilecek miyim?' diye soruyorum, o yüzden dönemsel trendlerle ilgili hiçbir şey almıyorum. O paraları hayatta vermem, veren de versin! Ben parayı zor kazanıyorum, köpek gibi çalışıyorum, gerçekten köpek gibi çalışıyorum, o çanta benim alnımdan döktüğüm teri hak etmiyor!" dedi.

"O KASLARI BEN YAPTIM"

Şıkel, Şafak'ın "Karın kaslarını sporla mı yaptın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Kaslar sonradan yapılmıyor. Hepimizin vücudunda belirli kaslar var. Kimimizin daha küçük, kimimizin daha büyük kasları var. Benim kasımın görünür olmasının sebebi, kasımın önünde bir şey olmaması. Eğer o kasının önündekileri atarsan sana oradan selam verecekler. Bir de onları birazcık proteinle beslersen onlar büyüyecekler bu çok zor bir şey değil. Sadece az yemen lazım. Mesela ben her şeyi yiyorum. Haftada bir gün patates kızartması yiyorum. Dışarı çıktığım zaman benim ödülüm patates kızartması ama ertesi gün daha dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani o kasları ben yaptım ama hala bunun üzerine uğraşmıyorum. Kötü beslenirsem orada yağlanma olursa o kaslar görünmüyor. Yoksa hepimizde bu kaslar var aslında."

 

 

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