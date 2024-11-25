Çağatay Ulusoy’lu “Eşref” dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Tims&B imzası taşıyan, Ethem Özışık’ın kaleme aldığı diziyi Uluç Bayraktar yönetecek. Başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Eşref, yeraltı dünyasının karanlık liderlerinden birinin etkileyici hikâyesini anlatacak. Ulusoy’un kadın başrol partneri ise henüz açıklanmadı.

Eşref’in Hikayesi

Dizi, Eşref’in geçmişinde derin izler bırakan bir aşkın izini sürerken, kendisini bambaşka bir çıkmazın içinde bulmasını konu alıyor. Yıllar önce Afyon’da mevsimlik işçi olarak çalışırken karşılaştığı bir genç kıza “Rüya” adını veren Eşref, hayatı boyunca onu arar. Ancak bu arayışta karşısına çıkan Nisan, hayatını altüst edecek sırlar taşımaktadır. Nisan’ın gizli bir muhbir olduğu ve Eşref’e kafayı takmış olan Çiğdem isimli bir polisle iş birliği yaptığı gerçeği, hikayeyi sürükleyici bir hale getiriyor.

Şubat Ayında Yayında

Eşref, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Kanal D’nin bu yeni projesinin, Şubat ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Kanal D’nin yeni sezon dizileri arasında yer alacak diğer projeler de dikkat çekiyor. BKM imzalı Bulutların Üzerinde ve Pastel Film’in hazırladığı Piyasa gibi yapımlarla dizi dünyasında rekabet kızışacak gibi görünüyor. Eşref ise Çağatay Ulusoy’un yıldız gücüyle bu yarışın en iddialı projelerinden biri olmaya aday!