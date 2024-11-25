Çağatay Ulusoy’lu “Eşref” dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Kanal D, bu sezon dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Uzak Şehir ile reytinglerde büyük bir çıkış yakalayan kanal, şimdi de merakla beklenen yeni projesi Eşref için hazırlıklara başladı.

Çağatay Ulusoy’lu “Eşref” dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2024 16:52

Tims&B imzası taşıyan, Ethem Özışık’ın kaleme aldığı diziyi Uluç Bayraktar yönetecek. Başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Eşref, yeraltı dünyasının karanlık liderlerinden birinin etkileyici hikâyesini anlatacak. Ulusoy’un kadın başrol partneri ise henüz açıklanmadı.

Eşref’in Hikayesi
Dizi, Eşref’in geçmişinde derin izler bırakan bir aşkın izini sürerken, kendisini bambaşka bir çıkmazın içinde bulmasını konu alıyor. Yıllar önce Afyon’da mevsimlik işçi olarak çalışırken karşılaştığı bir genç kıza “Rüya” adını veren Eşref, hayatı boyunca onu arar. Ancak bu arayışta karşısına çıkan Nisan, hayatını altüst edecek sırlar taşımaktadır. Nisan’ın gizli bir muhbir olduğu ve Eşref’e kafayı takmış olan Çiğdem isimli bir polisle iş birliği yaptığı gerçeği, hikayeyi sürükleyici bir hale getiriyor.

Şubat Ayında Yayında
Eşref, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Kanal D’nin bu yeni projesinin, Şubat ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Kanal D’nin yeni sezon dizileri arasında yer alacak diğer projeler de dikkat çekiyor. BKM imzalı Bulutların Üzerinde ve Pastel Film’in hazırladığı Piyasa gibi yapımlarla dizi dünyasında rekabet kızışacak gibi görünüyor. Eşref ise Çağatay Ulusoy’un yıldız gücüyle bu yarışın en iddialı projelerinden biri olmaya aday!

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan Brezilya'da reklam çekimi yaptı! Kubilay Aka’dan romantik jest Hafsanur Sancaktutan Brezilya'da reklam çekimi yaptı! Kubilay Aka’dan romantik jest
Sinem Kobal ve Alp Navruz’dan “Her Şeyin Başı Merkür” sürprizi! Sinem Kobal ve Alp Navruz’dan “Her Şeyin Başı Merkür” sürprizi!
Sibel Can Ankara sahnesinde: Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü! Sibel Can Ankara sahnesinde: Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü!
Yalı Çapkını setinde neşeli anlar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den keyifli video! Yalı Çapkını setinde neşeli anlar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den keyifli video!
Ahu Yağtu'dan yeni aşk paylaşımı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı Ahu Yağtu'dan yeni aşk paylaşımı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı
Hande Erçel’e Mısır’da doğum günü sürprizi: Hakan Sabancı’dan romantik kutlama! Hande Erçel’e Mısır’da doğum günü sürprizi: Hakan Sabancı’dan romantik kutlama!
ÇOK OKUNANLAR
Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!
  • 21-11-2024 11:55

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!

Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde
  • 19-11-2024 07:59

Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
  • 22-11-2024 15:02

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!

'Dünya Varmış' filminin galası yapıldı! İşte galadan özel görüntüler...
  • 22-11-2024 11:42

'Dünya Varmış' filminin galası yapıldı! İşte galadan özel görüntüler...