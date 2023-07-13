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Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif

Çağatay Ulusoy'a merakla beklenen "Gaddar" dizisinden teklif geldi. İşte detaylar...

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif
Yayın Tarihi : 2023-07-13 16:50

Üretkenliğiyle tanınan oyuncu Çağatay Ulusoy, merakla beklenen yeni bir diziden teklif aldı. Yakışıklı oyuncu, son zamanlarda ardı ardına dijital projelerle gündeme gelmişti. İkinci sezonu 28 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak olan "Terzi" dizisi, başlangıçta televizyon için planlanmış ancak daha sonra Netflix'e alınmıştı. Ulusoy ayrıca "Centilmen" filminin ardından şimdi de "Kübra" dizisinde başrolü oynuyor. Bu durumda, Ulusoy'un televizyon için yeni bir dizi yapmayı düşünüp düşünmediği merak konusu oldu. Ancak kulislere sızan yeni bilgilere göre Ay Yapım, "Gaddar" dizisi için başarılı oyuncuya bir teklif götürdü.

Yapım şirketi, diziyi Ocak ayında çekmeyi planladığı ancak öne aldığı ve Eylül sezonu için düşündüğü bilgisine ulaşıldı. Çağatay Ulusoy'un kapısını çalan yapım şirketi, ünlü oyuncuya teklifini iletti. "Gaddar" dizisi, Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı bir proje ve daha önce "Çukur" ve "Üç Kuruş" gibi başarılı yapımları yöneten Sinan Öztürk tarafından çekilecek.

Çağatay Ulusoy, senaryoyu okuduktan sonra kararını bildirecek. 

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